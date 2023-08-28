В поселке Жатай появится новая школа

Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на строительство школы на 360 мест в поселке Жатай. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Поселок Жатай расположен на левом берегу реки Лены в Республике Саха. Сейчас на его территории проживает более 11,5 тысячи человек. Изначально он строился для работников Жатайского судоремонтно-судостроительного завода и нефтебазы.

Сейчас Жатай активно развивается – появляется социальная инфраструктура, в том числе новые многоквартирные дома, строится общежитие. Чтобы минимизировать нагрузку на существующие образовательные учреждения, в поселке появится новая школа на 360 мест.

Проектной документацией, одобренной региональной экспертизой, предусмотрено обустройство учебных классов, актового зала с эстрадой, столовой, спортивного зала, медпункта, кабинета психологической поддержки детей. Также ученики смогут заниматься в мастерских и игровых комнатах продленного дня.*

Застройщик – ООО «Прошкола №2».

Проектировщик – ООО «ЯРУС», ОАО Республиканский проектно-изыскательский институт «Якутпроект», ООО «Сибирский тепловой комплекс».

*Информация подготовлена на основе открытых источников