В столице разработали электрический мини-погрузчик

Машина отличается энергоэффективностью, маневренностью и низкой стоимостью жизненного цикла.

Московское предприятие разработало малогабаритный электрический погрузчик с батареей, рассчитанной на семь часов бесперебойной работы. Новинкой уже заинтересовались крупные производственные предприятия, логистические комплексы и строительные компании. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Устройство разработало столичное государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова совместно с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана и Курганским заводом дорожных машин.

«Мини-погрузчик на электроприводе способен перемещать грузы массой до тонны. Кроме того, машина отличается от аналогичной техники, оснащенной двигателями внутреннего сгорания, высокой степенью автоматизации, энергоэффективностью, маневренностью и низкой стоимостью жизненного цикла. Уровень локализации компонентной базы погрузчика составляет 70 процентов. Планируется, что к концу 2024 года он достигнет 100 процентов», — рассказал Владислав Овчинский.

Электропогрузчик получил российские патенты на полезную модель и промышленный образец. В мае и июне он уже прошел первые оценочные эксплуатационные испытания. В сентябре начнется производство первой предсерийной партии из 15 единиц. По итогам их эксплуатации изделие доработают с учетом пожеланий заказчиков и запустят в массовое производство.

В прошлом году в городе создали Московский кластер электромобилестроения. Он уже объединил больше 50 научно-исследовательских и производственных предприятий, которые разрабатывают и производят автомобили, микроэлектронику, композитные материалы и зарядные станции.

Москва — город с развитым производством. Здесь работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В столице делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. Кроме того, активно внедряют инновации.

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