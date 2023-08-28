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  • ООО "ЭКМ Холдинг" примет участие в международной выставке "НЕВА", которая состоится с 18 по 21 сентября 2023 года в Санкт-Петербурге

ООО "ЭКМ Холдинг" примет участие в международной выставке "НЕВА", которая состоится с 18 по 21 сентября 2023 года в Санкт-Петербурге

28 августа 2023, 14:00 142 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ЭКМ Холдинг
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«ЭКМ Холдинг» сегодня - один из ключевых участников электротехнического рынка России и стран СНГ. Основным направлением деятельности компании является обеспечение промышленных предприятий кабельной продукцией специального назначения, применение которой гарантирует надежность и безопасность эксплуатирования на объектах с опасными и агрессивными средами.

На стенде компании будет представлена кабельно-проводниковая продукция для судостроительной отрасли. Судовой кабель «МКПс», «ИнСил», «КуПе», кабель связи «МАСТЕРЛАН», а также кабеленесущие системы «СКИНЕР» и системы промышленного электрообогрева. Кабели, поставляемые «ЭКМ Холдинг» имеют сертификаты РМРС, удобны в монтаже и служат весь период эксплуатации судна.

Специалисты компании подробно расскажут о продукции и проведут консультации по характеристикам, ответят на все интересующие вопросы. Ждем вас в павильоне G, стенд № G7 170.

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Метки: ЭКМ ХОЛДИНГ, НЕВА-2023
Отрасль: Кабельная промышленность 
EKXL
6.38

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