«ЭКМ Холдинг» сегодня - один из ключевых участников электротехнического рынка России и стран СНГ. Основным направлением деятельности компании является обеспечение промышленных предприятий кабельной продукцией специального назначения, применение которой гарантирует надежность и безопасность эксплуатирования на объектах с опасными и агрессивными средами.

На стенде компании будет представлена кабельно-проводниковая продукция для судостроительной отрасли. Судовой кабель «МКПс», «ИнСил», «КуПе», кабель связи «МАСТЕРЛАН», а также кабеленесущие системы «СКИНЕР» и системы промышленного электрообогрева. Кабели, поставляемые «ЭКМ Холдинг» имеют сертификаты РМРС, удобны в монтаже и служат весь период эксплуатации судна.

Специалисты компании подробно расскажут о продукции и проведут консультации по характеристикам, ответят на все интересующие вопросы. Ждем вас в павильоне G, стенд № G7 170.