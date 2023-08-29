Зарегистрированное в июне АО "СТ Элементы" (Москва) получит лицензию на Большетагнинское месторождение ниобия в Иркутской области.

Как сообщает сайт torgi.gov.ru, заявка "СТ Элементов" на участие в аукционе стала единственной, торги были признаны несостоявшимися. В соответствии с законом "О недрах", в таких случаях размер платежа представляет собой стартовый платеж, увеличенный на шаг аукциона (1/10 от стартового платежа). Стартовый размер платежа за пользование недрами участка был равен 106,067 млн рублей, итоговый размер разового платежа составил 116,674 млн рублей.

Лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых в границах участка предоставляется на 27 лет.

Балансовые запасы пентаоксида ниобия в границах Большетагнинского участка, по данным на начало 2022 года, составляют 362,5 тысячи тонн по категории С1, 45 тысяч тонн по категории С2; пентаоксида фосфора - 1,398 млн тонн (С1), 249,4 тысячи тонн (С2); микроклина (алюмосиликат калия - ИФ) - 18,67 млн тонн (С2); урана - 774,4 тонны (С2).

Прогнозные ресурсы пентаоксида ниобия по категории Р1 составляют 150,8 тыс. тонн.

Месторождение находится в Тулунском районе Иркутской области, в 160 км от города Тулуна и одноименной станции Восточно-Сибирской железной дороги (филиал РЖД) на Транссибе.

По данным ЕГРЮЛ, АО "СТ Элементы" зарегистрировано в Москве в июне 2023 года, основная сфера - "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления". В качестве дополнительных видов деятельности заявлены, в том числе, добыча и обогащение руд редких металлов (циркония, тантала, ниобия), производство редких (тантал, ниобий, галлий, германий, иридий) и редкоземельных металлов.