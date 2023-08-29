 

На курорте "Шерегеш" в зимнем сезоне заработают сноутюбинг-парк и новая канатная дорога

29 августа 2023, 17:00 424 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Freepik

Фото: Freepik

Новая канатная дорога и сноутюбинг-парк будут работать в новом зимнем сезоне на территории горнолыжного курорта "Шерегеш" в Кемеровской области. Об этом сообщил журналистам директор АНО "Дирекция курорта "Шерегеш" Алексей Стоянов.

"По поводу подготовки к новому зимнему сезону. Ключевые объекты, которые будут, - сноутюбинг-парк в секторе А. Будет восемь горок, уже обустроены зоны питания, детская комната, прокат горнолыжного оборудования. Мы планируем в сезоне 2023-2024 открытие новой канатной дороги на горе Асыр. Четырехместная кресельная дорога длиной 1 097 м, 2,4 тыс. человек в час может обслуживать", - сказал Стоянов.

Он уточнил, что канатная дорога расположена около мест размещения, также рядом находятся три горнолыжные трассы. Инвестиции в проект составляют 123,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что компания "Инфинити Капитал" планирует к концу 2022 года построить первую канатную дорогу на горе Асыр. Исполнительный директор сектора E курорта Антон Антонов уточнил ТАСС, что работы не были завершены в прошлом зимнем сезоне из-за неблагоприятных погодных условий.

"Шерегеш" - один из самых популярных горнолыжных комплексов в Сибири. Сейчас в Шерегеше существуют порядка 4,3 тыс. мест для размещения туристов, в том числе частное жилье под суточную аренду в поселке рядом с горнолыжным комплексом. При этом около 80% отелей курорта являются неклассифицированными, то есть не имеют звезд. По оценке корпорации "Туризм.РФ", с учетом растущего туристического потока на курорте существует потребность в создании еще как минимум 3,5 тыс. номеров к 2030 году.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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