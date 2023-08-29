В России продолжается работа по созданию единой информационной системы (ЕИС) «Стройкомплекс.РФ», где будет собрана вся информация, необходимая для эффективной реализации градостроительных решений. Постановление, утверждающее правила развития, ведения и эксплуатации этой системы, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Согласно правилам, в единую информационную систему «Стройкомплекс.РФ» будут интегрированы все региональные системы обеспечения градостроительной деятельности. Кроме того, туда войдёт реестр требований в области инженерных изысканий, проектирования, строительства и сноса. В составе ЕИС также будут работать реестры государственных и муниципальных услуг в области строительства.

Одним из самых важных разделов системы станет реестр документов, сведений, материалов и согласований, необходимых застройщикам для реализации инвестпроектов. На базе этого реестра планируется создать дополнительный сервис – калькулятор процедур в строительстве, позволяющий выстроить клиентский путь застройщика при взаимодействии с госорганами в процессе строительства конкретного объекта.

Запуск единой информационной системы позволит оперативно корректировать информацию об актуальных процедурах в строительстве и обеспечивать участников строительной отрасли достоверной информацией о нормативных требованиях. Это в свою очередь даст возможность повысить качество управленческих решений и сократить время строительства и его себестоимость.

Оператором единой информационной системы определён Минстрой.

Подписанное постановление необходимо для реализации новых норм Градостроительного кодекса, принятых в декабре 2022 года.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 28 сентября 2020 года №1558.

Постановление от 26 августа 2023 года №1389 PDF 275Kb