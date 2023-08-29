29 августа близ поселка Усть-Куйга (Усть-Янский район, Республика Саха) состоялась торжественная церемония открытия временного городка для строителей, участвующих в проекте сооружения атомной станции малой мощности (АСММ).

В мероприятии приняли участие глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев (онлайн, по конференц-связи). Непосредственно в церемонии перерезания красной ленточки принял участие президент АО «РАОС» (предприятие Госкорпорации «Росатом») Евгений Пакерманов.

Временный городок строителей АСММ будет представлять собой полноценный микрорайон со всей необходимой инфраструктурой. На территории городка размещены административно-бытовой корпус, общежития, банно-прачечный комплекс, медицинский пункт и другие объекты инфраструктуры. В комфортных условиях смогут разместиться 250 строителей.

«Мы связываем с проектом АСММ начало позитивных преобразований в посёлке Усть-Куйга и Усть-Янском районе, а вместе с ним и во всей якутской Арктике. И сегодня можно с полной уверенностью говорить, что благодаря сотрудничеству с Росатомом мы возрождаем потенциал наших северных районов и меняем жизнь людей к лучшему. Станция вдохнет новую жизнь во все те проекты, которые тут есть, и в целом позволит сделать район очень развитой территорией, комфортной и для работы, и для жизни. АСММ - это уникальное технологическое решение не только для нашей республики и страны, но и в мировом масштабе – первая в мире наземная атомная станция малой мощности. Считаю, что вопрос обеспечения надежной, стабильной энергетикой якутской Арктики как раз может быть решен с помощью таких уникальных российских разработок», - сказал Айсен Николаев.

«Очевидно, что сегодня российская Арктика нуждается в надежных и экологичных источниках энергии. Идея использовать возможности малой атомной энергетики в суровых условиях Крайнего Севера была реализована еще в 70-х годах прошлого века. Тогда для развития золотодобывающей промышленности была построена Билибинская АЭС. Сегодня нашей стране вновь предстоит совершить промышленный рывок. И мы на основе всего имеющегося опыта предлагаем суперсовременные технологии. Компактность, безопасность, возможность управлять мощностью, независимость от «северного завоза» - всё это сможет предложить новая наземная атомная станция», - отметил Алексей Лихачев.

Проект сооружения АСММ российского дизайна реализуется на базе новейшей реакторной установки РИТМ-200Н, в основе которой применяется многолетний опыт эксплуатации малых реакторов на судах российского атомного ледокольного флота (более 400 реакторо-лет). К настоящему времени уже восемь реакторов РИТМ-200 изготовлены и установлены на четырех универсальных ледоколах. Реализация проекта АСММ обеспечит энергонезависимость и социально-экономическое развитие Арктической Якутии. Поставка топлива для АСММ необходима раз в 5 лет, что позволяет обеспечивать стабильное энергоснабжение жизненно важных промышленных предприятий и социальных объектов. АСММ станет сердцем одного из крупнейших в России минерально-сырьевых центров, который в перспективе обеспечит электроэнергией промышленные предприятия. Речь идет о развитии месторождений Кючус, Депутатское, Тирехтях, строительстве транспортной и инженерной инфраструктуры, социальных объектов Усть-Янского и Верхоянского районов, сооружении линии электропередачи 110 (220) кВ «Усть-Куйга — Тирехтях — Депутатский». Проект АСММ влечет за собой позитивные преобразования в посёлке Усть-Куйга и Усть-Янском районе, что позволит создать развитую территорию, комфортную и для работы, и для жизни. При строительстве АСММ будет создано более 1000 новых рабочих мест, а после пуска станции в эксплуатацию - около 600. Ввод атомной станции малой мощности в эксплуатацию в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района Республики Саха (Якутия) запланирован на 2028 год.

Президент и Правительство РФ расширяют комплекс мер поддержки отечественной промышленности. Ускоряется реализация крупных проектов, в том числе в сфере энергетики. Российский топливно-энергетический комплекс продолжает плановое обновление мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Росатом и его предприятия принимаю активное участие в этой работе.

Источник: Пресс-служба АО «РАОС»