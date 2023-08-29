 

В Приамурье расширили узкий участок Транссиба и увеличили пропускную способность на 15%

29 августа 2023, 16:45 426 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Пропускную способность одного из самых узких участков Транссибирской магистрали, проходящей через Амурскую область, увеличили на 15% благодаря его расширению. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале "Российские железные дороги".

"Теперь одно из узких мест Транссиба стало шире. Пропускные возможности станции выросли почти на 15%. И мы их можем задействовать уже сейчас", - говорится в сообщении. Речь идет о реконструкции станции Уруша, расположенной в Селемджинском районе.

Обновленная инфраструктура позволит вмещать составы длиной до 73 вагонов. На данный момент железнодорожники уложили более 5 км нового пути и 23 стрелочных перевода, удлинили четыре пути до 1 050 м и еще два до 850 м, смонтировали 120 опор контактной сети.

Развитие транспортного узла открыло дополнительные возможности для применения технологических решений. Например, новая пассажирская платформа позволила исключить пересечение грузовых и пассажирских поездов, оптимизированная схема движения на 30 минут сократила оборот локомотивов между парками и пунктом техобслуживании. Также перевод станции с аналоговой на цифровую систему управления движением повысил безопасность и ускорил все процессы на объекте. Работы по реконструкции продолжаются. 

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД, ТРАНССИБ
Отрасль: Строительство Транспорт 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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