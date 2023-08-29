В Свердловской области реконструируют ряд улиц в селе Байкалово, сообщает RosTender.info. Администрация Байкаловского сельского поселения определит подрядчика по итогам конкурса.

Компании, желающие заключить муниципальный контракт на 641,7 млн рублей, могут подать заявки на участие до 14 сентября. Источник финансирования – бюджет сельского поселения.

Реконструкция охватит переулок Новый и Красноармейскую, Крестьянскую и Февральскую улицы. Также работы пройдут на Октябрьской и Набережной улицах и на одноименных переулках. Мероприятия завершатся к декабрю 2026 года.