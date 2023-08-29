ООО «НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», г. Новоуральск, Свердловская область) получило статус отечественного производителя металлических порошков для производства изделий методом порошковой металлургии, наплавки, напыления, 3D-технологий или реализации в качестве товарной продукции на российском рынке, а также экспорта в страны таможенного союза. Соответствующее заключение выдано Министерством промышленности и торговли РФ.

Включение в реестр позволит заказчикам НПО «Центротех» применять металлические порошки стали 12Х18Н10Т, производимые на установке «Капля» методом газового распыления, в проектах различных отраслей промышленности, требующих официального подтверждения российского производства, среди которых и государственные тендеры.

НПО «Центротех» является сертифицированным производителем металлического порошка. В рамках развития производства порошков было введено в работу специализированное оборудование, подготовлены рабочие места на всех технологических переделах: сушка, термообработка, измельчение, рассев, пересыпка, затаривание, загрузка и разгрузка порошка оснащены местной вытяжной вентиляцией, производственные помещения – приточной и вытяжной вентиляционными системами.

Установка «Капля» остается одной из ключевых разработок в сфере аддитивных технологий, которая позволяет получать широкий спектр порошков: алюминиевые и медные сплавы, нержавеющие и высоколегированные стали – материалы для металлических 3D-принтеров и порошковой металлургии в целом. Другая лабораторная установка «Шайба» для производства титановых порошков работает по принципу центробежного плазменного распыления. Преимущество технологии заключается в том, что порошки приобретают практически идеальную сферичную форму при низкой доле примесей.

Существующие разработки позволяют Росатому предоставлять полный цикл услуг по аддитивному производству: от порошков и материалов до 3D-печати готовых изделий и производства оборудования с собственным программным обеспечением. Работы по данному направлению координирует отраслевой интегратор «Русатом – Аддитивные технологии» (ООО «РусАТ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»). Его задача – обеспечить создание отечественных высокотехнологичных продуктов в сфере аддитивных технологий и вывести продукцию на рынок. Такой комплексный подход способствует ускоренному внедрению технологий не только в атомной энергетике, но и в других отраслях промышленности.

ООО «НПО «Центротех» – предприятие Новоуральской промышленной площадки. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Обладает уникальными компетенциями в атомной, авиакосмической, нефтегазовой и приборостроительной областях. Специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного назначения. Предприятие осуществляет полный технологический цикл продукции: от разработки до утилизации. https://centrotech.ru/

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. http://www.tvel.ru