Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
ООО «НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», г. Новоуральск, Свердловская область) получило статус отечественного производителя металлических порошков для производства изделий методом порошковой металлургии, наплавки, напыления, 3D-технологий или реализации в качестве товарной продукции на российском рынке, а также экспорта в страны таможенного союза. Соответствующее заключение выдано Министерством промышленности и торговли РФ.
Включение в реестр позволит заказчикам НПО «Центротех» применять металлические порошки стали 12Х18Н10Т, производимые на установке «Капля» методом газового распыления, в проектах различных отраслей промышленности, требующих официального подтверждения российского производства, среди которых и государственные тендеры.
НПО «Центротех» является сертифицированным производителем металлического порошка. В рамках развития производства порошков было введено в работу специализированное оборудование, подготовлены рабочие места на всех технологических переделах: сушка, термообработка, измельчение, рассев, пересыпка, затаривание, загрузка и разгрузка порошка оснащены местной вытяжной вентиляцией, производственные помещения – приточной и вытяжной вентиляционными системами.
Установка «Капля» остается одной из ключевых разработок в сфере аддитивных технологий, которая позволяет получать широкий спектр порошков: алюминиевые и медные сплавы, нержавеющие и высоколегированные стали – материалы для металлических 3D-принтеров и порошковой металлургии в целом. Другая лабораторная установка «Шайба» для производства титановых порошков работает по принципу центробежного плазменного распыления. Преимущество технологии заключается в том, что порошки приобретают практически идеальную сферичную форму при низкой доле примесей.
Существующие разработки позволяют Росатому предоставлять полный цикл услуг по аддитивному производству: от порошков и материалов до 3D-печати готовых изделий и производства оборудования с собственным программным обеспечением. Работы по данному направлению координирует отраслевой интегратор «Русатом – Аддитивные технологии» (ООО «РусАТ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»). Его задача – обеспечить создание отечественных высокотехнологичных продуктов в сфере аддитивных технологий и вывести продукцию на рынок. Такой комплексный подход способствует ускоренному внедрению технологий не только в атомной энергетике, но и в других отраслях промышленности.
ООО «НПО «Центротех» – предприятие Новоуральской промышленной площадки. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Обладает уникальными компетенциями в атомной, авиакосмической, нефтегазовой и приборостроительной областях. Специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного назначения. Предприятие осуществляет полный технологический цикл продукции: от разработки до утилизации. https://centrotech.ru/
Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. http://www.tvel.ru
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