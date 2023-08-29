На территории опережающего развития (ТОР) «Амурская» в городе Белогорске состоялась торжественная закладка камня в строительство завода по глубокой переработке соевых бобов мощностью 1 500 тонн в сутки с использованием сырья, выращиваемого в Амурской и Еврейской автономной областях и Приморском крае. Инвестиционный проект по созданию агропромышленного холдинга реализует компания «Дальагротерминал» (принадлежит ГК «Содружество», крупнейшему производителю, импортеру и дистрибьютору белковых кормов в России и СНГ). Объем инвестиций по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) превышает 14,2 млрд рублей, создается около 600 рабочих мест для амурчан. Запустить производство на новом заводе планируется в начале 2026 года.

Закладка камня в основание одного из крупнейших предприятий по переработке сельскохозяйственных культур в России состоялась при участии губернатора Амурской области Василия Орлова.

««Содружество» - это мощнейший партнер, номер один в России и лидер мирового масштаба с огромным опытом реализации подобных проектов. Мы очень рады, что инвестор принял решение о строительстве предприятия здесь. Для Амурской области и сельскохозяйственной отрасли это стратегически важное событие. Напомню, что у нас в прошлом году был рекорд – произвели 1,6 миллиона тонн сои. Задача – выйти на 2 миллиона тонн сои в год. Мы постепенно двигаемся к тому, чтобы перерабатывать 70% этой культуры в регионе. Новый завод сможет перерабатывать 1 миллион тонн сои в год. Кроме того, важно, что он сможет перерабатывать и другие культуры, например, рапс», - сказал Василий Орлов.

На новом заводе будет создано около 600 рабочих мест. Как сообщил глава региона, для специалистов и их семей рядом с предприятием при поддержке федеральных ведомств планируют построить новый жилой микрорайон. Кроме того, будет создана социальная инфраструктура, в том числе новый физкультурно-оздоровительный комплекс с круглогодичным катком при поддержке Газпрома. По словам Василия Орлова, все это в целом даст импульс для развития Белогорска, который является центром сельхозпереработки в регионе.

Запустить производство на новом заводе планируется в начале 2026 года, что позволит перерабатывать сою урожая 2025 года. Продукцию будут реализовывать как в России, так и экспортировать в Китай и страны Юго-Восточной Азии.

«Предприятие полностью автоматизируем и оснастим самым современным оборудованием по переработке масличного сырья. Оборудование планируем закупать в Китае. Опыт такой у нас уже есть. Новый завод, помимо сои, также сможет перерабатывать рапс и лен, что послужит толчком для развития этих культур на Дальнем Востоке, улучшит севооборот, урожайность, а значит и увеличит объемы производства», - подчеркнул директор ГК «Содружество» Сергей Соколовский.

Для подготовки кадров резидент ТОР «Амурская» взаимодействует учебными заведениями специального и высшего образования в Белогорске и Благовещенске и уже в следующем году планирует разместить целевой заказ для подготовки специалистов будущего предприятия.

«Чтобы у инвестора появилась возможность построить в Амурской области еще один мощный маслоэкстракционный завод, в мае того года было подписано Постановление Правительства РФ о расширении границ ТОР «Амурская». А уже в июне на полях Российско-Китайского экономического форума «АмурЭкспо-2023» в Благовещенске мы с инвестором подписали соглашение о строительстве производственно-логистического комплекса по переработки соевых бобов. Мы рады, что в регион приходят новые инвесторы, растет интерес предпринимателей к переработке сои, которая является основной сельскохозяйственной культурой Амурской области, и взамен вывоза первичной продукции растениеводства за рубеж с помощью мер господдержки будет создаваться мощный агропромышленный кластер. В настоящее время резидент ТОР выполняет инженерно-изыскательские работы, начало строительно-монтажных работ запланировано в 2024 году. Мы со своей стороны оказываем всестороннюю помощь, поддержку в реализации проекта, создаем благоприятные условия для инвестиционной деятельности, предоставляем инфраструктуру и налоговые льготы в рамках префрежима ТОР», - сообщила директор КРДВ Амурская Ирина Волкова.

По данным КРДВ, сегодня на ТОР «Амурская» проекты реализуют 45 резидентов. Бизнес вложил в экономику региона 1,48 трлн рублей, создал 6,4 тыс. рабочих мест, 14 проектов уже успешно реализованы.