 

"Росэлектроника" автоматизирует работу обрабатывающих центров Курганмашзавода

29 августа 2023, 15:30 494 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Росэлектроника
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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал специальное программное обеспечение для управления технологическими процессами промышленного оборудования Курганмашзавода. Новое ПО гарантирует точность многократного воспроизведения в процессе серийного производства и позволяет сократить использование сырья.

Новое программное обеспечение, разработанное НИИ программных средств (входит в «Росэлектронику»), позволяет управлять полным циклом технологических процессов обрабатывающего центра Курганмашзавода, который предназначен для выпуска корпусных деталей весом до 15 тонн. В том числе – развертыванием и растачиванием, фрезерованием по заданным параметрам и контуру, обработкой деталей по линейке и применением круговой интерполяции.

Специалистами НИИ ПС произведена полная замена механической, гидравлической и пневматической частей оборудования. По окончании процесса модернизации оборудования были проведены пуско-наладочные работы и изготовление тестовой детали.

«Перед нами стояла задача провести модернизацию и автоматизацию обрабатывающего центра Курганмашзавода. Внедрение цифровых технологий позволит сократить трудозатраты, время на обработку и выпуск деталей в условиях серийного производства. Мы надеемся, что осуществленный капитальный ремонт обрабатывающего центра обеспечит бесперебойное функционирование и в значительной степени увеличит объем производства», – отметил генеральный директор НИИ программных средств Олег Гаценко.

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Метки: ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, РОСЭЛЕКТРОНИКА, РОСТЕХ, IT, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: IT Машиностроение 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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