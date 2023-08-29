Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал специальное программное обеспечение для управления технологическими процессами промышленного оборудования Курганмашзавода. Новое ПО гарантирует точность многократного воспроизведения в процессе серийного производства и позволяет сократить использование сырья.

Новое программное обеспечение, разработанное НИИ программных средств (входит в «Росэлектронику»), позволяет управлять полным циклом технологических процессов обрабатывающего центра Курганмашзавода, который предназначен для выпуска корпусных деталей весом до 15 тонн. В том числе – развертыванием и растачиванием, фрезерованием по заданным параметрам и контуру, обработкой деталей по линейке и применением круговой интерполяции.

Специалистами НИИ ПС произведена полная замена механической, гидравлической и пневматической частей оборудования. По окончании процесса модернизации оборудования были проведены пуско-наладочные работы и изготовление тестовой детали.