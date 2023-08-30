Экспертный совет Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь» рассмотрел проекты бизнес-планов трех предприятий, планирующих создать свое производство на территории ОЭЗ, сообщили в «Управляющей компании «ОЭЗ «Пермь».



Уточненную заявку на резидентство в рамках реализации первого этапа проекта подало АО «ОДК-Пермские моторы». Целью проекта предприятия является строительство производственного комплекса по серийному изготовлению авиационных двигателей. Планируется, что под строительство нового корпуса на территории ОЭЗ ППТ «Пермь» проект будет выделен земельный участок общей площадью 10 Га. Объем инвестиций составит около 16,6 млрд руб. без учета НДС. Благодаря строительству нового производственного комплекса «ОДК-ПМ» планирует создать 417 новых рабочих мест.



Другой компанией, подавшей заявку на получение статуса резидента, стало предприятие по производству лифтов и лифтовых систем. Целью проекта компании ООО «Лифт-Сервис» является строительство нового комплекса по производству пассажирских и грузопассажирских подъемных устройств, в том числе платформ для инвалидов. Новый завод разместится на территории особой экономической зоны «Пермь» на участке площадью 1 га. Реализация проекта позволит создать 50 новых рабочих мест. Планируется, что объем инвестиций собственников предприятия в проект составит порядка 123 млн руб. без НДС.



Также свой инвестпроект представило ООО «Прокси». Целью проекта компании является строительство завода по производству специального технологического оборудования для машиностроительной, нефтегазовой и строительной отраслей. На территории особой экономической зоны на площади в 2 га предприятие будет производить емкостное, смесевое, транспортное оборудование, металлические конструкции и другую продукцию. Для реализации проекта ООО «Прокси» намеревается внести 279 млн руб. без НДС. Предприятие рассчитывает создать 120 новых рабочих мест.



Представленные членам Экспертного совета ОЭЗ бизнес-планы были признаны соответствующими критериям оценки и были единогласно поддержаны. В результате все три компании, подавшие заявки, получат статус резидентов Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь». Следующим этапом станет подготовка и подписание Соглашений об осуществлении промышленно-производственной деятельности на территории ОЭЗ ППТ «Пермь» между каждым из резидентов, Министерством промышленности и торговли Пермского края и Управляющей компанией «ОЭЗ Пермь».



Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что, несмотря на непростые экономические условия и ограничения товарных рынков, Пермский край продолжает наращивать инвестиционный потенциал.

«Особая экономическая зона – одно из приоритетных направлений деятельности Правительства Пермского края по развитию промышленности. Мы продолжаем работу по поддержке инвесторов в реализации их проектов и будем им всесторонне помогать, так как заинтересованы в развитии экономики региона. Продукция производств, которую планируют выпускать в Особой экономической зоне потенциальные резиденты, будет востребована не только в нашей стране, но и во всем мире», – подчеркнул глава региона.

Отметим, в состав Экспертного совета входят представители Администрации Пермского муниципального округа, на территории которого находится ОЭЗ, Департамента экономики и промышленной политики Администрации города Перми, Управления федеральной налоговой службы по Пермскому краю, Агентства инвестиционного развития, Пермской торгово-промышленной палаты, Фонда «Региональный центр инжиниринга», Регионального фонда развития промышленности Пермского края, а также представители АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь». Свои письменные мнения направили заместитель председателя Правительства – министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов, руководство Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края, Пермского филиала НИУ «Высшая школа экономики» и Департамента регионального развития Министерства экономического развития РФ. Совет прошел под председательством первого заместителя министра промышленности и торговли Пермского края Елены Дегтяревой.



Напомним, ранее были одобрены заявки еще четырех компаний о присвоении им статусов резидентов Особой экономической зоны для реализации проектов. Это ООО «Пермская судоверфь», которое намерено осуществить модернизацию производственных мощностей по выпуску речных и морских судов, металлоконструкций, остановочных и причальных комплексов, ООО «Осенцовский сталепрокатный завод» с проектом создания металлургический завод по производству сортового проката. Также свое производство синтетических восков на территории особой экономической зоны «Пермь» готово наладить ООО «Форпласт». Потенциальный резидент ООО «СТЕЛЛА ПЛАСТИК» намеревается построить завод по производству пластиковых изделий.