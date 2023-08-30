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30 августа 2023, 15:00 384 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Карелия получила из федерального бюджета 625 млн рублей на расселение аварийного жилья, что позволит уже в 2023 году завершить расселение фонда, признанного непригодным для проживания до 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба республиканского министерства финансов.

"Карелия дополнительно получила 625 млн рублей на расселение аварийного жилья. Дополнительное финансирование поступило в республику благодаря ускоренному темпу строительных работ. В этом году региональный Минстрой планирует завершить расселение домов, признанных аварийными до 2017 года", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, полученные деньги направят на завершение мероприятий по расселению, а также на компенсацию роста стоимости строительных материалов.

"Действующая региональная программа расселения - это уже второй этап работ. Следующий, третий, начнется в 2024 году. В рамках него будут расселены дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. Общая площадь новых квартир составит более 1 млн кв. м", - говорится в сообщении.

В Карелии досрочно завершают второй этап программы расселения, в который вошли более 150 тыс. кв. м жилья. Новый этап, в который войдут здания, признанные аварийными после 2017 года, будет в шесть раз объемнее и включит более 1 млн кв. м, или более 4 тыс. многоквартирных домов, в которых проживают более 50 тыс. человек. 

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Метки: ИНВЕСТИЦИИ, КАРЕЛИЯ
Отрасль: Строительство 

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