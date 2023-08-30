Церемония закладки первого камня научно-образовательного инновационного центра мирового уровня "ИТМО Хайпарк" состоялось в Пушкинском районе Петербурга, сообщает Смольный в среду.

"ИТМО Хайпарк" будет самым большим, самым современным кампусом и научным центром. Здесь будут учиться 6 тыс. студентов и работать около 12 тыс. специалистов. Это мощный научный потенциал. Сплав образования, науки, современных производств, которые сразу будут внедрять новации в производство", — приводятся в сообщении слова губернатора Петербурга Александра Беглова, выступившего на церемонии.

В ней также приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский и ректор ИТМО Владимир Васильев.

На церемонии специальный робот-манипулятор загрузил в фундамент обработанное нейросетью послание от студентов, ученых и преподавателей.

В сообщении отмечается, что "ИТМО Хайпарк" — "это масштабный комплексный проект создания научно-образовательного и инновационного центра мирового уровня в городе-спутнике Южный". Его реализуют Национальный исследовательский Университет ИТМО совместно с правительством РФ и правительством Петербурга в рамках госпрограммы "Научно-технологическое развитие РФ". Комплекс будет состоять из кампуса для магистрантов и аспирантов, технологической долины и бизнес-парка для технологических компаний.

Планируется, что в рамках первой очереди к 2025 году будут построены главный учебный корпус на 1,6 тыс. мест, часть общежитий и энергоцентр. Кроме преподавательских и учебных аудиторий в главном корпусе предусмотрены коворкинги, фабрика-лаборатория для экспресс-прототипирования научных разработок, цифровая библиотека, фудкорт.

Основой образовательной деятельности "ИТМО Хайпарк" станет магистратура и аспирантура. Студенты, аспиранты и научные сотрудники будут учиться и работать в постоянной связке с представителями среднего и крупного бизнеса. Сами компании — будущие резиденты "ИТМО Хайпарк" — смогут разместиться в техдолине. Планируется, что эта территория в будущем получит статус инновационного научно-технологического центра с преференциями для высокотехнологичного бизнеса.