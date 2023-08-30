Пять новых резидентов особой экономической зоны "Оренбуржье" намерены в ближайшие три года создать порядка 8,3 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций оценивается в 15,8 млрд рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"Сегодня резидентами особой экономической зоны "Оренбуржье" стали еще пять компаний, работающих в разных отраслях. Общий объем инвестиций новых резидентов оценивается на уровне 15,8 млрд рублей. В ближайшие три года они создадут порядка 8,3 тыс. рабочих мест", - написал глава региона.

Завод препаративных форм "Премьера" намерен производить на площадке ОЭЗ средства для защиты и подкормки растений. Продукция предприятия заместит импортные аналоги и будет востребована на рынке, отметил Паслер. Предприятие "ЗМК "Агросталь" планирует наладить выпуск металлических конструкций сельскохозяйственного назначения. Резидент приступит к строительству производства осенью.

Фирма "Союзпереработка" будет выпускать инновационный материал для полимерного покрытия автодорог. Инвестор начнет строительство предприятия в 2023 году. Еще два новых резидента будут работать в секторе логистики и складского хозяйства - комплексы для транспортировки и хранения товаров, по словам главы региона, построят в короткие сроки.