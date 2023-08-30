В Архангельской области появится новая школа

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30 августа 2023, 13:59 390 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Авторы и источники / Правообладателям

Государственное автономное учреждение Архангельской области «Управление государственной экспертизы» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства средней общеобразовательной школы на 320 мест в Коноше. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Новая школа – очередной шаг в развитии региона. Появление этого учебного заведения в Коноше стало возможным в рамках национального проекта «Образование».

Общеобразовательное учреждение построят в микрорайоне Лесозавода. По проекту планируется реализация трехэтажного кирпичного здания учебного заведения на 320 мест для учеников с первых по одиннадцатые классы. В основном корпусе оборудуют учебные аудитории, спортивный и актовый залы. Также появится уличный спорткомплекс с современными беговыми дорожками и площадками для спорта, а для учащихся начальной школы – игровой городок.

Классы будут оснащены новейшим техническим оборудованием, современной учебной мебелью и необходимым инвентарем.*

Застройщик – ООО «РК-ИНВЕСТ». Проектировщик – ООО «ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ», ООО «РК-ИНВЕСТ», ООО «ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ «АКСИОМА».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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