В Архангельской области появится новая школа

Государственное автономное учреждение Архангельской области «Управление государственной экспертизы» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства средней общеобразовательной школы на 320 мест в Коноше. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Новая школа – очередной шаг в развитии региона. Появление этого учебного заведения в Коноше стало возможным в рамках национального проекта «Образование».

Общеобразовательное учреждение построят в микрорайоне Лесозавода. По проекту планируется реализация трехэтажного кирпичного здания учебного заведения на 320 мест для учеников с первых по одиннадцатые классы. В основном корпусе оборудуют учебные аудитории, спортивный и актовый залы. Также появится уличный спорткомплекс с современными беговыми дорожками и площадками для спорта, а для учащихся начальной школы – игровой городок.

Классы будут оснащены новейшим техническим оборудованием, современной учебной мебелью и необходимым инвентарем.*

Застройщик – ООО «РК-ИНВЕСТ». Проектировщик – ООО «ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ», ООО «РК-ИНВЕСТ», ООО «ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ «АКСИОМА».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.