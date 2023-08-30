На Белоярской АЭС завершилась конференция по выбору технологии переработки реакторного натрия при выводе из эксплуатации БН-600 в 2040 году.

Результаты научного обсуждения помогут заблаговременно начать разработку уникальных технологий, проанализировать рентабельность и эффективность всего жизненного цикла реакторов на быстрых нейтронах, в том числе будущего энергоблока №5 Белоярской АЭС — БН-1200М.

В реакторной установке энергоблока №3 используется более 820 кубических метров жидкого натрия. Этот объём сопоставим с заполненным 25-метровым бассейном. При выборе возможного решения для натрия реакторной установки БН-600 участники рассмотрели современные исследования, а также обсудили существующие безопасные и экологичные методы, которые ранее применялись в мировой и отечественной практике. Среди предложенных вариантов были такие, как: очистка и хранение для последующего использования в реакторах на быстрых нейтронах, очистка и перевод в химически нейтральное состояние или очистка и перевод в химические соединения для использования в других отраслях.

В конференции участвовали специалисты Белоярской АЭС, концерна «Росэнергоатом», ученые исследовательских институтов Росатома, Уральского института ГО и ЧС, «атомной» кафедры Уральского федерального университета.

«Тема заблаговременно анализируется, а значит Белоярская АЭС способна заглянуть на десятилетия вперед. Будущее БН-600 и энергоблока нового поколения БН-1200М безусловно связано. Когда мы думаем о строительстве новых энергоблоков, должны понимать, что будет с существующими. Более того, революционный опыт будет использоваться не только на Белоярской АЭС, но и в мире, потому что сейчас Россия помогает строить быстрые реакторы в Китае, взаимодействует с Индией. Когда эти страны дойдут до момента вывода из эксплуатации энергоблоков, у нас будут готовые решения», — отметил заведующий кафедрой «Атомных станций и возобновляемых источников энергии» УрФУ Сергей Щеклеин.

Также на конференции обсудили создание экспериментальной установки для переработки натрия, финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по переработке и повторному использованию натрия.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова (г. Заречный Свердловской области) вырабатывает около 16% электроэнергии от общего энергобаланса Свердловской области. На Белоярской АЭС эксплуатируются энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира. Белоярская АЭС участвует в решении стратегической задачи атомной отрасли по освоению замкнутого ядерно-топливного цикла, который на сотни лет обеспечит топливом атомную энергетику, позволит повторно использовать отработавшее ядерное топливо и минимизировать радиоактивные отходы.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.