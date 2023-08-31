С 1 сентября вступает в силу ряд постановлений Правительства и новых положений в федеральном законодательстве, направленных на упрощение и сокращение сроков процедур в строительстве, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Правительство ведёт системную работу по ускорению процессов на всех этапах строительства без снижения требований к качеству и безопасности объектов. Тем самым обеспечиваем условия для ввода жилья и социальных объектов, необходимых для поддержания высокого уровня жизни наших граждан, в сжатые сроки», – сообщил Марат Хуснуллин.

Так, с 1 сентября начнётся формирование реестра документов, сведений, материалов и согласований, необходимых при строительстве, в электронном виде. Цифровой реестр появится на базе новой единой информационной системы «Стройкомплекс.РФ». Это позволит оперативно корректировать данные об актуальных процедурах в строительстве и моделировать клиентский путь застройщика применительно к конкретному проекту, подчеркнул вице-премьер.

Ещё одно нововведение – вступают в силу критерии, по которым можно будет отнести объекты к категории вспомогательных. Их станет быстрее и проще возводить. Это могут быть бани, навесы, колодцы и другие хозяйственные постройки, а также склады и иные непроизводственные объекты площадью до 1,5 тыс. кв. м, необходимые для ведения бизнеса.

Кроме того, начинают действовать особенности проведения капитального ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия. Ранее такие работы не допускались.

«Нововведение позволит сохранить памятники и при этом улучшить условия жизни более миллиона человек, которые живут в таких домах», – отметил Марат Хуснуллин.

Одновременно вступают в силу требования к архитектурно-градостроительному облику зданий и порядок его согласования. Такие правила позволят сохранить исторические виды населённых пунктов и гармоничную застройку без злоупотреблений и избыточных, необоснованных требований.

Кроме того, с 1 сентября вступает в силу закон, который упрощает получение разрешения на ввод незавершённых объектов в эксплуатацию, – без учёта ограничений на землю, возникших в период строительства. Также исключается ряд избыточных и устаревших согласований в инфраструктурном и транспортном строительстве, например на территории речных портов, причалов и береговой полосы. Кроме того, синхронизуются экологическая и градостроительная экспертизы – теперь можно будет получить единое заключение по их итогам. Эти нововведения позволят сократить сроки ввода объектов примерно на полгода.

Продолжается работа по социально-экономическому развитию и интеграции новых регионов. Для повышения уровня безопасности строящихся объектов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях вступает в действие аттестация физических лиц на право проведения там строительного контроля.