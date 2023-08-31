Московский производитель автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов разработал для одной из крупнейших сетей автозаправочных станций (АЗС) систему, которая позволяет оптимизировать расход энергии, выявить и предотвратить причины перерасхода. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Владислав Овчинский.

«Столичная компания «Связь инжиниринг М» разработала дистанционную автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии для сети автозаправочных станций. Устройство позволяет оптимизировать расходы и сократить стоимость электроэнергии, так как все данные автоматически передаются на специальную платформу. Система также помогает выявить причины перерасхода электроэнергии на отдельных станциях, например, когда сотрудники забывают выключить кондиционер или освещение днем. Для этого устанавливается верхний и нижний порог потребления. Если они будут нарушены, система об этом оповестит», – рассказал Владислав Овчинский.

Заказчиком выступила одна из крупнейших сетей автозаправочных станций – Teboil. Сегодня столичная разработка установлена на более 160 АЗС компании по всей стране.

«Заказчику было важно создать централизованную передачу показаний по принципу одного окна, имея возможность проверять счета, сократить время на процесс передачи данных, исключая ошибки, связанные с человеческим фактором. Например, если сотрудники забывали передать показания, то энергосбытовая компания для выставления счета учитывала показания либо предыдущего года того же месяца, либо предыдущего месяца этого года. А если они на третий месяц не получали показания, расчет производился по максимальной мощности. В этой ситуации потребитель платит в разы больше, чем фактически расходует», – рассказал менеджер проекта Андрей Ахтырский.

Компания «Связь инжиниринг М», которая работает с 2005 года, разрабатывает и производит системы учета энергоресурсов. За это время предприятие изготовило и смонтировало более 100 тысяч систем различного уровня сложности по всей стране.

Москва – город с развитым производством. В столице работают более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь производят самые разные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другую продукцию, а также активно внедряют инновации.

Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы – на сайте economy.mos.ru.