В Саранске построят автодорогу с путепроводом за 534,6 млн

В Саранске к концу августа 2024 года построят участок автодороги с путепроводом по Пролетарской улице, сообщает RosTender.info.

Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства проводит конкурс на строительство. Прием заявок открыт до 18 сентября. С победителем заключат муниципальный контракт на 534,6 млн рублей.

Проектируемый участок берет начало на пересечении улиц Пролетарской и Строительной. Заканчивается он в северной части города, в районе приюта для безнадзорных животных – дома №121А по улице Пролетарской. Протяженность автодороги составит 1,2 км.