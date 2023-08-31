 

В Саранске построят автодорогу с путепроводом за 534,6 млн

31 августа 2023, 14:15 195 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Саранске к концу августа 2024 года построят участок автодороги с путепроводом по Пролетарской улице, сообщает RosTender.info.

Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства проводит конкурс на строительство. Прием заявок открыт до 18 сентября. С победителем заключат муниципальный контракт на 534,6 млн рублей.

Проектируемый участок берет начало на пересечении улиц Пролетарской и Строительной. Заканчивается он в северной части города, в районе приюта для безнадзорных животных – дома №121А по улице Пролетарской. Протяженность автодороги составит 1,2 км.

 

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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