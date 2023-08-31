Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на обустройство объектов добычи Северо-Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе.

Северо-Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение открыто в 1966 году. Его залежи углеводородов сосредоточены в двух куполах – Западном и Восточном, которые находятся в Надымском и Пуровском районах. Новые объекты на территории месторождения предназначены для добычи газа и конденсата.

Проектной документацией, одобренной Главгосэкспертизой, предусмотрено обустройство пяти скважин, строительство воздушных линий электропередач 675 и 2303 м, а также двух промысловых трубопроводов протяженностью 183 и 48 м для транспортировки продукции в систему сбора и далее до объектов подготовки. На площадках кустов скважин разместят места для задавочного агрегата, для установки ремонтного агрегата и приемных мостков, модуль обвязки.

Газовые скважины оснастят средствами автоматизации, обеспечивающими контроль температуры, давления и расхода газа, загазованности на площадке и регулирования давления.

«Объекты добычи Северо-Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения будут комплексно автоматизированы. Это позволит вести технологический процесс в дистанционном режиме без постоянного пребывания обслуживающего персонала на площадке», – прокомментировал главный эксперт проекта Алексей Тренин.

Строительные работы, согласно проекту, продлятся два года и будут проведены в девять этапов.

Застройщик – ЗАО «Нортгаз». Генеральный проектировщик – ООО «Технологии проектирования».