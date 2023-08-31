Специалисты «Россети Кубань» приняли меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения дошкольных, общеобразовательных, профессиональных и высших учебных заведений Краснодарского края, Республики Адыгея и федеральной территории «Сириус» накануне нового учебного года.

Энергетики осмотрели электрооборудование воздушных линий электропередачи, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, находящихся на территориях или в непосредственной близости от учебных заведений. Проверили наличие предупреждающих знаков, исправность ограждений, запирающих и заземляющих устройств. На ряде энергообъектов выполнена замена обычного электропровода на самонесущий изолированный (СИП), который обладает высокой износостойкостью и более безопасен в эксплуатации.

В частности, энергетики Тимашевского филиала «Россети Кубань» заменили на СИП провод в школе № 1 Калининского района, на детской площадке в поселке Степном Каневского района, а также провели перенос щита учета и замену провода на СИП в строящемся детском саду № 41 в Тимашевском районе. Кроме того, специалисты выполнили технологическое присоединение к электросетям компании строящихся спортивных объектов в станицах Бородинской и Новодеревянковской Приморско-Ахтарского и Каневского районов Краснодарского края.

В свою очередь, энергетики Армавирских электрических сетей более чем в три раза увеличили мощность электроснабжения средней школы № 14 в селе Новоурупском Успенского района. Для этого специалисты выполнили реконструкцию подстанции 10/0,4 кВ с заменой силового трансформатора и установкой нового агрегата большей мощности, а также реконструировали линию электропередачи 0,4 кВ. Чтобы повысить надежность и качество электроснабжения средней общеобразовательной школы № 12 села Майкопского и бытовых потребителей Гулькевичского района энергетики провели капитальный ремонт трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с заменой коммутационного энергооборудования.

Также специалисты Юго-Западных электрических сетей отремонтировали порядка 12 км линий электропередачи 10 кВ, обеспечивающих электроснабжение средней образовательной школы № 24 в станице Раевской в пригороде Новороссийска.

Аналогичные мероприятия прошли на всех территориях обслуживания компании «Россети Кубань».

Кроме того, энергетики разработали план обучения детей основам электробезопасности. Уже в первые месяцы учебного года в школах запланировано проведение классных часов, занятий и уроков, темой которых станет детская электробезопасность.