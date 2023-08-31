Группа «Россети» увеличила на 22% – до 8 млрд рублей – финансирование программы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) в Южном федеральном округе в 2023 году. В физическом выражении объемы работ также выросли. Информация о реализации ремонтной кампании Группы «Россети» была представлена на Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ ЮФО к работе в отопительный сезон 2023-2024 гг., который провел Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в Ростове-на-Дону.

В программу Группы «Россети» в ЮФО включены ремонт более 2 тыс. км линий электропередачи 35 кВ и выше и почти 6,5 тыс. единиц подстанционного оборудования, расчистка 6,8 тыс. гектаров трасс ЛЭП. Работы идут с опережением графика, завершено уже 76% от годового плана мероприятий. Обеспечена готовность 1,2 тыс. бригад и 545 резервных источников питания (в сумме – около 59 МВт) на случай аварийно-восстановительных работ.

Кроме этого, планируемый объем финансирования инвестпрограммы компании в ЮФО в 2023 году составляет 32,3 млрд рублей. В том числе это проекты, которые непосредственно влияют на надежность электроснабжения: реконструкция магистральной подстанции 220 кВ «Брюховецкая» в центральной части Кубани, модернизация объектов распределительной сети, питающих Ростов-на-Дону и Сочи. Всего будет введено 773 МВА трансформаторной мощности и более 1,1 тыс. км ЛЭП разных классов напряжения.

На территории восьми регионов ЮФО работают филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга, компании «Россети Юг», «Россети Кубань» и «Россети Мобильные ГТЭС». Под управлением находятся 59,9 тыс. подстанций и трансформаторных подстанций общей мощностью 79,9 тыс. МВА, а также 274 тыс. км линий электропередачи.