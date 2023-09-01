Аукцион по Тастыгскому месторождению лития пройдет 18 октября

Роснедра 18 октября проведут аукцион по Тастыгскому месторождению лития в Республике Тыва, стартовый платеж составит 507,2 млн рублей, говорится в сообщении Минприроды.

Срок приема заявок - до 29 сентября. Забалансовые запасы оксида лития на месторождении составляют 596,3 тыс. тонн, пентоксида ниобия - 7,8 тыс. тонн, пентоксида тантала - 3,949 тыс. тонн, также месторождение содержит 21,4 тыс. тонн олова.

"Это уже третье месторождение лития в этом году, на которое идут торги: в феврале отлицензированы "Колмозерское" и "Полмостундровское" в Мурманской области. В прошлом году мы утвердили новую методику расчета стартовых платежей, в результате начальные суммы снизились в несколько раз. Это крайне важно для добычи ценных металлов - рентабельность производства важнейшего для экономики страны лития существенно возросла", - прокомментировал глава Минприроды Александр Козлов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении аукциона по этому участку в 2023 году.