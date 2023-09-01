U-Technology Group – официальный представитель машиностроительной компании HANDING с радостью поделится своими знаниями и опытом на выставке Wire China 2023 с 4 по 7 сентября на стенде E2D03. Вы сможете ознакомиться с широким ассортиментом выпускаемого оборудования HANDING, которая специализируется на производстве современных автоматизированных линий и оборудования для кабельной промышленности.

HANDING представляет большой спектр оборудования на выставке:

Мощные и эффективные экструдеры

Машины одинарной и двойной скрутки

Широкий ассортимент оплеточных машин

Лентообмоточное оборудование

Посетите завод Handing в Китае!

Мы также сможем организовать посещение на завод Handing, чтобы вы узнали больше о компании, продуктах и возможностях сотрудничества! Это будет незабываемый опыт, который откроет новые горизонты для вашего бизнеса. Выставка WireChina - это не только возможность ознакомиться с новинками и достижениями отрасли, но и уникальный шанс для всех посетителей проникнуться атмосферой инноваций и технологического прогресса.

Всем, кто не сможет лично присутствовать на мероприятии, мы рекомендуем посмотреть отчет о выставке и фотографии на нашем сайте в разделе "Выставки"

Ждем вас Wire China 2023 на стенде E2D03!

Дата проведения выставки: 4-7 сентября

Место проведения: Шанхай, Китай

Российский представитель Handing:

U-Technology Group

Телефон в РФ: +7 (499)-686-88-68

Мобильный: +86 186-205-332-87 (Dmitry)

Сайт: https://u-techgroup.ru/cabelnaya_promishlennost/

E-mail: info@u-techgroup.ru

WhatsApp/Wechat: +86 186-205-332-87