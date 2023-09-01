Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
U-Technology Group – официальный представитель машиностроительной компании HANDING с радостью поделится своими знаниями и опытом на выставке Wire China 2023 с 4 по 7 сентября на стенде E2D03. Вы сможете ознакомиться с широким ассортиментом выпускаемого оборудования HANDING, которая специализируется на производстве современных автоматизированных линий и оборудования для кабельной промышленности.
HANDING представляет большой спектр оборудования на выставке:
Посетите завод Handing в Китае!
Мы также сможем организовать посещение на завод Handing, чтобы вы узнали больше о компании, продуктах и возможностях сотрудничества! Это будет незабываемый опыт, который откроет новые горизонты для вашего бизнеса. Выставка WireChina - это не только возможность ознакомиться с новинками и достижениями отрасли, но и уникальный шанс для всех посетителей проникнуться атмосферой инноваций и технологического прогресса.
Всем, кто не сможет лично присутствовать на мероприятии, мы рекомендуем посмотреть отчет о выставке и фотографии на нашем сайте в разделе "Выставки"
Ждем вас Wire China 2023 на стенде E2D03!
Дата проведения выставки: 4-7 сентября
Место проведения: Шанхай, Китай
Российский представитель Handing:
Телефон в РФ: +7 (499)-686-88-68
Мобильный: +86 186-205-332-87 (Dmitry)
Сайт: https://u-techgroup.ru/cabelnaya_promishlennost/
E-mail: info@u-techgroup.ru
WhatsApp/Wechat: +86 186-205-332-87
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