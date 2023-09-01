Кабельное оборудование HONTA в центре внимания Wire China 2023

Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Уже на следующей неделе, c 4 по 7 сентября будет проходить масштабная выставка в индустрии проводов и кабелей – Wire China 2023!
Предстоящее событие обещает быть насыщенным новыми знакомствами, передовыми технологиями и потрясающими возможностями для развития бизнеса в области кабельной промышленности. Наш партнер - один из ведущих производителей волочильного оборудования Honta в КНР будет представлять свою продукцию на выставке. U-Technology является официальным представителем завода в России.
И мы не можем упустить шанс показать самые передовые продукты и решения компании Honta на стенде E2E21
Продукция прошла длительные испытания и отвечает самым строгим международным стандартам:
Желающим сможем организовать поездку на завод HONTA - высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на исследованиях, разработках и производстве оборудования для волочения проволоки. Присоединяйтесь к нам на выставке Wire China, это идеальная возможность для участников пообщаться с экспертами, установить бизнес-контакты и обменяться опытом.
Здесь вы сможете убедиться своими глазами в превосходстве продукции HONTA.
Если у вас не получается посетить выставку, вы сможете увидеть отчет и все фотоматериалы о WireChina на сайте U-Technology в разделе "Выставки" https://u-techgroup.ru/exhibitions/
До встречи на на стенде E2E21!
Дата проведения выставки: 4-7 сентября
Место проведения: Шанхай, Китай
Российский представитель Honta:
Телефон в РФ: +7 (499)-686-88-68
Мобильный: +86 186-205-332-87 (Dmitry)
E-mail: info@u-techgroup.ru
WhatsApp/Wechat: +86 186-205-332-87
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