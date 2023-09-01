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Кабельное оборудование HONTA в центре внимания Wire China 2023

1 сентября 2023, 17:48 174 Время чтения ≈ 2 мин
Авторы и источники / Правообладателям

Уже на следующей неделе, c 4 по 7 сентября будет проходить масштабная выставка в индустрии проводов и кабелей – Wire China 2023!

Предстоящее событие обещает быть насыщенным новыми знакомствами, передовыми технологиями и потрясающими возможностями для развития бизнеса в области кабельной промышленности. Наш партнер - один из ведущих производителей волочильного оборудования Honta в КНР будет представлять свою продукцию на выставке. U-Technology является официальным представителем завода в России.

И мы не можем упустить шанс показать самые передовые продукты и решения компании Honta на стенде E2E21

Продукция прошла длительные испытания и отвечает самым строгим международным стандартам:

  • станы грубого и среднего волочения для меди и алюминия;
  • многопроволочные машины для волочения проволоки с приставкой отжига;
  • приставки для непрерывного отжига медной проволоки большой, средней или малой протяжки;

Желающим сможем организовать поездку на завод HONTA - высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на исследованиях, разработках и производстве оборудования для волочения проволоки. Присоединяйтесь к нам на выставке Wire China, это идеальная возможность для участников пообщаться с экспертами, установить бизнес-контакты и обменяться опытом.

Здесь вы сможете убедиться своими глазами в превосходстве продукции HONTA.

Если у вас не получается посетить выставку, вы сможете увидеть отчет и все фотоматериалы о WireChina на сайте U-Technology в разделе "Выставки" https://u-techgroup.ru/exhibitions/

До встречи на на стенде E2E21!

Дата проведения выставки: 4-7 сентября

Место проведения: Шанхай, Китай

Российский представитель Honta:

U-Technology Group

Телефон в РФ: +7 (499)-686-88-68

Мобильный: +86 186-205-332-87 (Dmitry)

E-mail: info@u-techgroup.ru

WhatsApp/Wechat: +86 186-205-332-87

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Метки: HONTA, ОБОРУДОВАНИЕ, U-Technology
Отрасль: Кабельная промышленность 

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