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Путин: в ближайшие 2,5 года планируется выделить почти 2 трлн рублей на новые регионы

1 сентября 2023, 18:00 184 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Фото: Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Почти 2 трлн рублей планируется выделить в ближайшие 2,5 года только из федеральных источников на развитие новых регионов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном".

"В ближайшие, по-моему, 2,5 года только из федеральных источников планируется почти 2 трлн рублей на развитие этих территорий - 1,9 трлн рублей, это приличные деньги", - сказал он, отвечая на вопрос Каролины Уманской из Запорожской области о дальнейшем развитии новых регионов РФ.

При этом Путин отметил, что существует несколько программ развития новых территорий.

"Первый этап - это достижение общероссийского уровня в вопросах социального характера: медицина, образование, это восстановление, во-первых, и развитие инфраструктуры. Это вещи прозаические, но тем не менее очень важные для людей. Это жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, восстановление высшей школы, восстановление объектов культуры, промышленности, сельского хозяйства. Сельское хозяйство у вас представлено хорошо, но требует, конечно, поддержки и создания условий", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Россия будет заниматься социальным и экономическим развитием новых территорий, несмотря на сложности с обеспечением безопасности.

"Будем делать все параллельно - добиваться создания необходимых условий с точки зрения безопасности, но не будем ждать окончания всех мероприятий в этой области, а будем развивать те направления, о которых я сказал", - добавил Путин.

По его словам, необходимо, чтобы люди ощутили себя частью большой страны и использовали все преимущества этого, "жили бы не только в безопасных условиях, но имели бы возможность развиваться, добиваться результатов в жизни и обеспечить будущее своих детей".

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Метки: ИНВЕСТИЦИИ

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