1 сентября 2023 года заработала RusCable.Сеть «Переменка». В прямом эфире RusCable Live проведем обзор новой соцсети, расскажем о том, как она создавалась и объясним, почему это нужно было сделать. А еще объясним, что значит это название). В эфире проведем и первую "инспекцию по соцсетям", ориентируясь на ленту сообщений из "Переменки".

Еще в эфире нас ждет традиционный дайджест событий, аналитика рынка, подборки отраслевого контента, юмор и интерактив со зрителями. Будет интересно. Подключайтесь к эфиру в 11:00 и заходите в "Переменку"! Переходите в "Переменку".

Партнер трансляции - ГК "Москабельмет"