Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

RusCable Live - Большая Переменка! Соцсеть для кабельщиков RusCable.Ru и изменения с 1 сентября!

1 сентября 2023, 10:39 181 Время чтения ≈ < минуты
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

1 сентября 2023 года заработала RusCable.Сеть «Переменка». В прямом эфире RusCable Live проведем обзор новой соцсети, расскажем о том, как она создавалась и объясним, почему это нужно было сделать. А еще объясним, что значит это название). В эфире проведем и первую "инспекцию по соцсетям", ориентируясь на ленту сообщений из "Переменки".

Еще в эфире нас ждет традиционный дайджест событий, аналитика рынка, подборки отраслевого контента, юмор и интерактив со зрителями. Будет интересно. Подключайтесь к эфиру в 11:00 и заходите в "Переменку"! Переходите в "Переменку".

Партнер трансляции - ГК "Москабельмет"

Обсуждают на форуме (6)
Метки: RusCable Live, ПЕРЕМЕНКА, МОСКАБЕЛЬМЕТ
Отрасль: Кабельная промышленность 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета RusCable Live
Другие новости сюжета:
14.07.2023
RusCable Live - Кабельная жара. Где горит, а где подгорает? Эфир 14.07.2023
19.05.2023
RusCable Live - Быстрый. Отечественный. Классный. Кабель FLEXICORE. #LAPP. Эфир 19.05.23
28.07.2023
RusCable Live - Флексить по-кабельному! Хасл, краш, кринж, изи и другой сленг. Эфир 28.07.2023
12.05.2023
RusCable Live - БаLANс интересов кабельной отрасли. Эфир 12.05.2023
12.07.2023
Как СИБУР вкладывается в развитие кабельных заводов?
Другие новости рубрики Новости портала
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+