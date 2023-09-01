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Сергей Лобанов продемонстрировал сверхлегкие кабели для БПЛА

1 сентября 2023, 17:45 187 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"

Вице-президент СПЕЦКАБЕЛЯ стал участником круглого стола на форуме АРМИЯ и ряда других мероприятий.

Сергей Лобанов, вице-президент кабельного завода «Спецкабель», недавно стал участником нескольких мероприятий в Москве. Среди них предвыборное выступление мэра Сергея Собянина, где озвучили планы по развитию столицы на ближайшие семь лет.

Сергей Лобанов также участвовал в Международном военно-техническом форуме «Армия-2023», круглом столе о развитии кабельной продукции в интересах обороноспособности России, где представил доступные решения для фронта, такие как самодельные антенны из кабеля для радиосвязи и сверхлегкие кабели для управления беспилотниками.

Кроме того, вице-президент «Спецкабеля» стал соведущим мастер-класса о личном бренде и бренде компании, организованного на полях Московского урбанистического форума. На этом мероприятии Сергей Лобанов поделился опытом и методами работы с репутацией.

Представитель «Спецкабеля» также участвовал в церемонии вручения премии Правительства Москвы Лучший промышленный дизайн», где награждали российские промышленные предприятия. «Спецкабель» планирует войти в состав конкурсантов в следующем году.

Участие представителей «Спецкабеля» в таких мероприятиях не только помогает установить контакты с другими отраслями, но и укрепляет репутацию компании и повышает доверие со стороны партнеров и клиентов.

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Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, АНДРЕЙ ЛОБАНОВ
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
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