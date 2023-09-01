УНКОМТЕХ поздравляет с ДНЁМ НЕФТЯНИКА

В первое воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают работники нефтяной, газовой и топливной промышленности. УНКОМТЕХ рад присоединиться к поздравлениям в адрес своих партнеров и поздравляет всех профессионалов сферы с наступающим праздником!

Нефтегазовая отрасль является драйвером развития экономики страны и напрямую связана со всей ее промышленностью. Результаты деятельности нефтегазового комплекса применяются во многих отраслях промышленности. Продуктами нефтепереработки являются топливо, резина, косметика, лекарства, продукты питания и многое другое. Нельзя представить без этих продуктов существование таких отраслей как: энергетика, транспорт, военное и гражданское строительство, медицина, сельское хозяйство.

Сегодня санкционное давление и ограничения технологического сотрудничества с зарубежными компаниями требует от российских мейджоров нефтегазового рынка полной адаптации деятельности к меняющимся условиям работы. Решение вопроса замещения иностранного оборудования остается одним из самых важных, и оказывает очевидное влияние на планы реализации основных инвестиционных проектов и перспективы развития нефтегазового рынка жидких углеводородов в целом. Стратегия импортозамещения затрагивает все составляющие производства, включая и кабельно-проводниковой продукцию.

УНКОМТЕХ ведет активное научно-практическое сотрудничество с системными проектными институтами нефтегазовой отрасли с целью изучения потребностей этой сферы в современной кабельно-проводниковой продукции (КПП). В результате такого взаимодействия решаются важные вопросы энергообеспечения объектов нефти и газа.

В холдинге создана инжиниринговая компания ООО «Ункомтех Инжиниринг». На базе компании ведется изучение потребностей заказчиков, разработка новых видов КПП, проектирование и моделирование кабельных линий, подбор комплектующих и другие виды работ. С 2014 года в ООО «Ункомтех Инжиниринг» разрабатывается КПП в соответствии с программой по импортозамещению.

В результате сотрудничества с проектировщиками нефтегазовой отрасли технологи холдинга разработали широкую номенклатуру КПП на замену продукции иностранных производителей: Südkabel, Demirer, Prysmian, Nexans, ZTT, Belden, Unitronic, Tendor, Helukabel, TKD и других. Кабели имеют широкий ряд преимущественных технических характеристик по сравнению с аналогами, и отвечают требованиям российских и международных стандартов качества.

В том числе, для применения на объектах нефтегазовой отрасли, были разработаны кабели для передачи, измерения и управления системами автоматики под маркой ККЗ®. На сегодня это единственное решение на территории РФ по комплексной замене кабелей производителей Belden, Unitronic, Tendor, Helukabel, TKD, по всей линейке КПП для автоматизированных и роботизированных линий.

Для эксплуатации на взрывоопасных объектах в УНКОМТЕХ производится кабель с характеристиками, которые сочетают в себе повышенную огнестойкость одновременно со стойкостью к механическим ударам (взрывам) под маркой EPRCab®. Высокие технические характеристики кабеля были подтверждены в результате проведенных испытаний по методике отраслевого кабельного института «ВНИИКП». Силовой кабель EPRCab® с изоляцией из высокомодульной этиленпропиленовой резины успешно прошел все этапы испытаний и рекомендован к применению на сложных технологических объектах нефти и газа. Для объектов Арктики и северных регионов России в УНКОМТЕХ производятся ультра-морозостойкие кабели EPRCab-arc®, которые успешно эксплуатируются при температуре до минус 70°С.

Сегодня, в преддверии Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, УНКОМТЕХ от всей души поздравляет своих партнеров, а также всех, кто причастен к работе в этой сфере.