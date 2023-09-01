Выдана лицензия на сооружение энергоблока №4 АЭС "Эль-Дабаа"

Совет директоров Управления по ядерному и радиологическому регулированию Арабской Республики Египет (ENRRA) на своем заседании 30 августа 2023 года принял решение о выдаче лицензии на строительство энергоблока № 4 АЭС «Эль-Дабаа» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»).

Глава Совета директоров ENRRA Сами Шабаан заявил, что Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта осуществляет свою постоянную роль регулятора в процессе строительства первого, второго и третьего энергоблоков через систему инспекторов, присутствующих на объекте. С 30 июля по 2 августа 2023 года комиссией ENRRA проводилась комплексная инспекция с целью проверки готовности к началу процесса сооружения энергоблока. По результатам инспекции комиссией была подтверждена безопасность строительства.

Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта продолжит свою работу по проверке обязательств Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA) в соответствии с условиями предоставленного разрешения и регулирующим контролем реализации этапа строительства и производства оборудования, а также будет проводить необходимые инспекции в рамках роли ENRRA в проверке безопасности людей, окружающей среды и имущества на всей территории Египта от возможных опасностей, а также в обеспечении содействия безопасному и мирному использованию ядерных технологий во всех аспектах развития.

«Процесс сооружения АЭС «Эль-Дабаа» идет в полном соответствии с графиком. Получение лицензии на строительство четвертого энергоблока – еще одна ключевая веха, которую мы достигли в этом году благодаря слаженной совместной работе Заказчика (NPPA) и Генподрядчика (АО АСЭ). Это значимый шаг, приближающий нас к ключевому событию — заливке «первого» бетона и старту сооружения четвертого энергоблока первой АЭС в Египте. Поздравляю всю многонациональную сплоченную команду проекта с этим достижением!», – прокомментировал вице-президент АО «АСЭ» - директор проекта по сооружению АЭС «Эль-Дабаа» Алексей Кононенко.

АЭС «Эль-Дабаа» – первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эль-Дабаа провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-западу от Каира. АЭС будет состоять из 4-х энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+. Это технология новейшего поколения, которая уже имеет референции и успешно работает. В России работает четыре блока с реакторами этого поколения: по два реактора – на площадке Нововоронежской и Ленинградской атомных электростанций. За пределами России в ноябре 2020 года к сети был подключен один энергоблок с реактором ВВЭР-1200 на Белорусской АЭС.

Сооружение АЭС осуществляется в соответствии с пакетом контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года. Согласно контрактным обязательствам российская сторона не только построит станцию, но и осуществит поставку российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной электростанции, а также окажет египетским партнерам помощь в обучении персонала и поддержку в эксплуатации и сервисе станции на протяжении первых 10 лет ее работы. В рамках еще одного соглашения российская сторона построит специальное хранилище и поставит контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива. Разрешение на строительство первого энергоблока было выдано в июне 2022 года, второго — в октябре 2022 года, третьего — в марте 2023 года.

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru

Россия продолжает вести конструктивный диалог со своими зарубежными коллегами развивая сотрудничество со странами из всех уголков мира и активно формируя многополярную систему международных отношений. Продолжается реализация крупных зарубежных энергетических проектов. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.