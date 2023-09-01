Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPL; LSE: ENPL), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, сообщает об открытии первого образовательно-производственного ИТ-кластера в Краснодарском крае, ориентированного на электроэнергетическую отрасль России.

100 студентов-первокурсников кластера «Центр развития цифровизации Краснодарского края» приступили к занятиям по новым образовательным программам федерального проекта «Профессионалитет», которые позволят добиться максимальной практико-ориентированности учебного процесса с первых дней обучения и в сжатые сроки адресно подготовить квалифицированных специалистов, обладающих практическими знаниями и навыками для работы на предприятиях компании. Федеральный проект направлен на повышение интенсивности и эффективности профессиональной подготовки с усилением связи «образовательное учреждение – работодатель».

Как отметила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, новый образовательный кластер ожидаемо стал очень популярным. По итогам приемной кампании-2023 г. в колледж было подано около 1 тыс. заявлений. Конкурс достиг 18,2 человек на место, а усредненный проходной балл превысил 4,8.

В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Пронько, глава МО Усть-Лабинского района Станислав Гайнюченко, директор Усть-Лабинского социально-педагогического колледжа Михаил Куркин, член правления, заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации Эн+ Дмитрий Халин.

«Уникальность данного кластера заключается в том, что ИТ-технологии крайне востребованная отрасль сегодня. Только в Краснодарском крае открыто более 1 тыс. вакансий по данному направлению. В этом проекте у нас федеральный партнер - работодатель, который работает по всей России. Поэтому для наших студентов открываются большие карьерные возможности и компания-партнер будет заинтересована в таких специалистах», - отметил первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Сергей Пронько.

Первый год обучения студенты кластера «Центр развития цифровизации Краснодарского края» будут получать образование на базе Краснодарского гуманитарно-технологического колледжа (г. Краснодар), который является спутником Усть-Лабинского колледжа в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Прохождение ИТ-стажировок, а в дальнейшем трудоустройство студентов предполагается в компанию «Эн+ Диджитал» – инновационный цифровой хаб электроэнергетической отрасли.

Член правления, заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации Эн+ Дмитрий Халин: «Наша компания безусловно заинтересована в квалифицированной молодежи, которая в скором времени сможет пополнить ряды специалистов, нацеленных на решение масштабных задач, стоящих сегодня перед электроэнергетической отраслью страны. Мы видим очень большое поле для применения их знаний по цифровизации и ИТ-технологиям».

Программа ИТ-кластера в Краснодарском крае базируется на трех фундаментальных направлениях – это компьютерные системы, кибербезопасность, веб-дизайн и разработка программного обеспечения, и будет полностью адаптирована под запросы компании-работодателя и отрасли в целом.

Для студентов колледжа будет построен дополнительный учебный корпус, оснащенный новейшим оборудованием для лабораторий и мастерских, закуплено новое программное обеспечение, а также отремонтировано общежитие, весь преподавательский состав колледжа и внештатные преподаватели - сотрудники Эн+ - пройдут курсы повышения квалификации для работы по новым учебным программам.

Студенты с первого курса станут частью корпоративной культуры Эн+. В процессе обучения они познакомятся со спецификой технологий и производства в электроэнергетической отрасли. Занятия будут вести педагогические работники образовательных учреждений и сотрудники предприятий компании. В результате молодой профессионал после выпуска придет на знакомое место и будет работать на изученном оборудовании.

Эн+ – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 4,2 млн тонн (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая), которые являются основным потребителем гидроэлектроэнергии Эн+. Выручка Эн+ за 2022 год составила более 16,5 млрд долларов США.

Эн+ Диджитал – специализированная ИТ-компания, входит в реестр организаций, аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Эн+ Диджитал оказывает услуги более 85-ти компаниям, которые работают в энергетической, добывающей, строительной отраслях экономики и в сфере услуг.

Офисы Эн+ Диджитал расположены в Москве, Нижнем Новгороде, Иркутске и других городах Иркутской области, Краснодарском крае.

В основе ФП «Профессионалитет» - отраслевой подход к подготовке кадров в тесном партнёрстве с бизнесом, который становится равноправным участником подготовки кадров для своих производств. 1 сентября 2023 года будут открыты 130 новых кластеров. Еще 71 продолжит работу с прошлого года. В 2024 году в 38 субъектах РФ появятся ещё 130 новых кластеров, а к 2026 году проект охватит всю Россию. Популярность рабочих профессий среди молодёжи растёт. Уже более 60% девятиклассников отдают предпочтение колледжам и техникумам. Студенты «Профессионалитета» учатся на самом современном оборудовании под руководством опытных педагогов-наставников. По итогам приемной кампании этого года в организации среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» поступило 158 тысяч заявлений абитуриентов. В среднем конкурс составил 4 человека на место.