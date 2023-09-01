Дагестан и Северная Осетия получат средства на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Распоряжение о выделении на эти цели около 250 млн рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт об очередном транше федерального финансирования. В упомянутых регионах реализуются меры по стабилизации экономического состояния коммунальной отрасли. В их числе – создание в каждом субъекте единого оператора с консолидацией на его базе регионального имущественного комплекса ЖКХ, а также установление экономически обоснованных тарифов. Как правило, они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в тарифах.

Всего в 2023 году из резервного фонда Правительства на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства планируется выделить более 930 млн рублей.

Подписанное распоряжение необходимо для исполнения решений, которые были приняты по итогам рабочей поездки Михаила Мишустина в Ставропольский край в мае 2023 года.