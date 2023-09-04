Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Добыча руды плавно переходит на рельсы полной автоматизации. Появляется всё больше высокотехнологичного оборудования, а значит возрастает потребность в надежных сетях подземной связи. Ведь речь идет о действительно непростых условиях работы – отсутствует специальное серверное помещение, охлаждение и вентиляция затруднены.
Необходимые решения на мировом рынке отсутствуют. В разные периоды «Норникель» привлекал зарубежных вендоров к доработке существующих моделей, а в 2022 году компания решила начать разработку собственного опытного образца с помощью российских производителей.
«Уникальным проект делают требования к искробезопасному и взрывозащищенному исполнению коммутатора, а также его способность работать без активного охлаждения несмотря на высокое тепловыделение. Под землей сетевое оборудование размещается в герметичных боксах и должно работать в условиях высокой температуры - до 60°C и высокой влажности - до 100%», — комментирует Сергей Подволоцкий, руководитель сервисной линии по телекоммуникациям и связи «Норникеля».
На данный момент разработан опытный образец коммутатора, который успешно прошел первичное тестирование. Следующий этап — испытание в реальных условиях одного из рудников компании.
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