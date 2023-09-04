Добыча руды плавно переходит на рельсы полной автоматизации. Появляется всё больше высокотехнологичного оборудования, а значит возрастает потребность в надежных сетях подземной связи. Ведь речь идет о действительно непростых условиях работы – отсутствует специальное серверное помещение, охлаждение и вентиляция затруднены.

Необходимые решения на мировом рынке отсутствуют. В разные периоды «Норникель» привлекал зарубежных вендоров к доработке существующих моделей, а в 2022 году компания решила начать разработку собственного опытного образца с помощью российских производителей.

«Уникальным проект делают требования к искробезопасному и взрывозащищенному исполнению коммутатора, а также его способность работать без активного охлаждения несмотря на высокое тепловыделение. Под землей сетевое оборудование размещается в герметичных боксах и должно работать в условиях высокой температуры - до 60°C и высокой влажности - до 100%», — комментирует Сергей Подволоцкий, руководитель сервисной линии по телекоммуникациям и связи «Норникеля».

На данный момент разработан опытный образец коммутатора, который успешно прошел первичное тестирование. Следующий этап — испытание в реальных условиях одного из рудников компании.