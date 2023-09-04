В правительстве Новгородской области состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного климата. Оно прошло под руководством губернатора Андрея Никитина. Члены совета рассмотрели инвестиционный проект по строительству аквапарка в Великом Новгороде.

По словам руководителя проекта Романа Баринова, аквапарк будет соответствовать всем современным требованиям. Комплекс включит в себя бассейны с водными аттракционами для детей и взрослых, джакузи, сауны и бани, а также кафе, игровую зону. Инвестор вложит более 800 млн рублей. Проект будет реализован в 2023-2026 годах. Ожидаемый трафик – 800 человек в день. Стоимость билета – около 1000 рублей.

«Мы планируем создать 58 рабочих мест. На каждом аттракционе должно быть не меньше двух спасателей. Обучают спасателей в Санкт-Петербурге, в специализированной организации. Мы планируем, что 70% посетителей будут из Великого Новгорода и 30 % – из близлежащих регионов. Стоимость посещения будет доступная, на аквапарк круглогодичный спрос на посещение», – рассказал Роман Баринов.

Инвестор планирует построить аквапарк около ТРЦ «Мармелад», рядом – большая парковка. Совместно с администрацией Великого Новгорода проработаны решения по приведению в порядок прилегающей территории вокруг комплекса, работы по благоустройству от подрядчика и городской администрации будут проводится в едином стиле.

Мэрия планирует продолжить благоустройство парка Юности на площади более 30 тысяч кв. метров. На эти цели выделят 70 млн рублей. В 2024 году будет обеспечена инженерная инфраструктура, в том числе – установлены системы освещения, видеонаблюдения. В 2025 году запланировано устройство пешеходных дорожек, а в 2026 – элементов благоустройства и малых архитектурных форм. Предусмотрены работы по озеленению территории.

На улице Ломоносова будет внедрена система адаптивного управления дорожным движением: здесь установят детекторы транспортного потока. На эти цели из городского бюджета направят 8 млн рублей. В дальнейшем система будет распространена на весь город.

«С резидентом ИНТЦ «Валдай» – компанией ООО «Атлас», мы договорились о том, что в течение 2023 года продемонстрируем систему, считывающую трафик движения, способствующую снижению интенсивности потока. Результаты увидят новгородцы и гости нашего города, дальше будем ее совершенствовать. Таким образом, администрация Великого Новгорода считает возможным реализацию данного проекта на территории Новгорода. С учетом строительства высокоскоростной магистрали и туристической привлекательности Великого Новгорода, которая растет, данный вид семейного отдыха будет очень востребован», – считает мэр Великого Новгорода Александр Розбаум.

Андрей Никитин обратил внимание на необходимость четкого контроля за сроками исполнения инвестпроекта.

«Принципиально важно, чтобы наше решение о выделении земли без конкурса действовало при условии соблюдения плана-графика реализации проекта. Если проект не реализуется, в город должны вернуться все объекты. Предлагаю поддержать проект взамен на абсолютно четкое исполнение обязательств инвестором», – подчеркнул губернатор.

Также членам совета представили инвестиционный проект по созданию производства кабельно-проводниковой продукции в Боровичах. Соглашение о его реализации было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. По словам генерального директора ООО «Производственное объединение «Ленкабель» Михаила Головина, на данный момент производство уже работает, отгружены первые пробные партии. Недавно предприятие стало резидентом территории опережающего развития «Боровичи». Половину сотрудников уже набрали, но еще требуется более 50 специалистов, в том числе – инженеров-электронщиков, технологов, слесарей, операторов линий. Инвестор готов к сотрудничеству с НовГУ и колледжами региона.

На заседании также обсудили меры по улучшению состояния инвестиционного климата в регионе и представили результаты работы муниципалитетов по развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и содействию развития конкурентности в Новгородской области.