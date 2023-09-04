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В Омской области завершен капитальный ремонт четырехполосного участка трассы Р-402

4 сентября 2023, 17:15 368 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Росавтодор
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rosavtodor.gov.ru

Фото: rosavtodor.gov.ru

Рабочее движение на объекте открыли врио губернатора Омской области Виталий Хоценко и первый заместитель начальника ФКУ «Сибуправтодор» Дмитрий Батурин.

Капитальный ремонт выполнен на участке с 589 по 598 км. На протяжении 9 километров установили разделительное барьерное ограждение для исключения лобовых столкновений, проезжую часть привели в соответствие с параметрами четырёхполосного участка автомобильной дороги II технической категории, включая транспортную развязку на 595-м км. Выполнено уширение земляного полотна, отремонтирована система водоотвода, построено 8,7 км линий электроосвещения. На всем протяжении объекта уложено дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, подготовленного по методу объемного проектирования в соответствии с транспортной нагрузкой и климатическими условиями данного участка.  

Также в ходе капремонта на км 594 оборудовали площадку отдыха для водителей и модернизировали пункт весогабаритного контроля. У поселка Камышловский по просьбе местных жителей обустроили остановку общественного транспорта.  Проект капитального ремонта 9-километрового участка реализован за два года.  

В 2021 году аналогичные работы выполнены с 579 по 589 км, таким образом, протяженность 4-полосных участков Р-402 в Омской области увеличена на 20 км за три года. Также в 2022 году расширили до четырех полос 5-километровый участок Южного обхода Омска. Сегодня в Омской области дорожники переводят из двух полос в четыре 10 км трассы Р-254 «Иртыш». Разработаны проекты капремонта для двух объектов общей протяженностью 35 км, продолжается проектирование ещё трёх 4-полосных участков общей протяженностью 95 км на федеральных трассах в границах региона.

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Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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