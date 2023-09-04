Рабочее движение на объекте открыли врио губернатора Омской области Виталий Хоценко и первый заместитель начальника ФКУ «Сибуправтодор» Дмитрий Батурин.

Капитальный ремонт выполнен на участке с 589 по 598 км. На протяжении 9 километров установили разделительное барьерное ограждение для исключения лобовых столкновений, проезжую часть привели в соответствие с параметрами четырёхполосного участка автомобильной дороги II технической категории, включая транспортную развязку на 595-м км. Выполнено уширение земляного полотна, отремонтирована система водоотвода, построено 8,7 км линий электроосвещения. На всем протяжении объекта уложено дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, подготовленного по методу объемного проектирования в соответствии с транспортной нагрузкой и климатическими условиями данного участка.

Также в ходе капремонта на км 594 оборудовали площадку отдыха для водителей и модернизировали пункт весогабаритного контроля. У поселка Камышловский по просьбе местных жителей обустроили остановку общественного транспорта. Проект капитального ремонта 9-километрового участка реализован за два года.

В 2021 году аналогичные работы выполнены с 579 по 589 км, таким образом, протяженность 4-полосных участков Р-402 в Омской области увеличена на 20 км за три года. Также в 2022 году расширили до четырех полос 5-километровый участок Южного обхода Омска. Сегодня в Омской области дорожники переводят из двух полос в четыре 10 км трассы Р-254 «Иртыш». Разработаны проекты капремонта для двух объектов общей протяженностью 35 км, продолжается проектирование ещё трёх 4-полосных участков общей протяженностью 95 км на федеральных трассах в границах региона.