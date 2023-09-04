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Казбек Коков и Роман Левченко обсудили дальнейшее развитие электросетевого комплекса Кабардино-Балкарии

4 сентября 2023, 17:00 369 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Сегодня в Нальчике состоялась рабочая встреча Главы КБР Казбека Кокова и генерального директора «Россети Северный Кавказ» Романа Левченко, в ходе которой стороны обсудили дальнейшее развитие электросетевого комплекса Кабардино-Балкарии.

Основное внимание уделили совместным мероприятиям, направленным на повышение надежности и доступности сетевой инфраструктуры, снижение энергопотерь, консолидации бесхозяйных энергообъектов.

Речь также шла вопросах  подготовки к осенне-зимнему периоду. Сформирована ремонтная программа с учетом имеющегося опыта. Отработан и порядок действий бригад специалистов на случай аварийных ситуаций.

Речь также шла о совместных мероприятиях, направленных на повышение надежности и доступности сетевой инфраструктуры, снижение энергопотерь, консолидации бесхозяйных энергообъектов, обеспечение потребителей приборами учета.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, КБР
Отрасль: Электроэнергетика 

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