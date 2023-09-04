Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Сегодня в Нальчике состоялась рабочая встреча Главы КБР Казбека Кокова и генерального директора «Россети Северный Кавказ» Романа Левченко, в ходе которой стороны обсудили дальнейшее развитие электросетевого комплекса Кабардино-Балкарии.
Основное внимание уделили совместным мероприятиям, направленным на повышение надежности и доступности сетевой инфраструктуры, снижение энергопотерь, консолидации бесхозяйных энергообъектов.
Речь также шла вопросах подготовки к осенне-зимнему периоду. Сформирована ремонтная программа с учетом имеющегося опыта. Отработан и порядок действий бригад специалистов на случай аварийных ситуаций.
Речь также шла о совместных мероприятиях, направленных на повышение надежности и доступности сетевой инфраструктуры, снижение энергопотерь, консолидации бесхозяйных энергообъектов, обеспечение потребителей приборами учета.
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