Минэкономразвития России в соответствии с Решением сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 31 августа 2023 года информирует о начале приема и рассмотрения заявок российских юридических лиц в рамках реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г. Ардзинба, подписанного в городе Санкт-Петербурге 16 июня 2023 года.

Заявки, поданные российскими юридическими лицами, в соответствии с требованиями, определенными Порядком определения российского юридического лица, осуществляющего реализацию инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г. Ардзинба (далее – Порядок, Проект), подлежат рассмотрению совместной российско-абхазской Комиссией по подготовке предложений по кандидатуре российского юридического лица, осуществляющего реализацию Проекта в целях последующего определения кандидатуры российского юридического лица решением сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.

Заявки от российских юридических лиц принимаются Минэкономразвития России и Минэкономики Абхазии в соответствии с Приложение № 1 к Решению сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 31 августа 2023 года в срок до 15 сентября 2023 года.