В 4 квартале этого года М-12 соединит Чувашию и Татарстан

На 7-м этапе трассы М-12, который пройдет по республикам Чувашия и Татарстан, дорожники уже уложили 55 километров из 82 запланированных. Это позволит уже в четвертом квартале 2023 года открыть сквозной проезд от пересечения с федеральными автодорогами А-151 Чебоксары-Цивильск-Ульяновск и Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск. Участок соединит 5 муниципальных районов с общим населением более 100 тысяч человек, а также поможет разгрузить автодорогу М-7 Волга.



На ряде участков 7 этапа начато тестирование линии освещения. Ведутся работы на искусственных сооружениях (ИССО). На 29 из 35 мостах и путепроводах завершается укладка литого асфальтобетона и выполнено устройство на подходы к ним. Также в круглосуточном режиме ведутся работы по установке барьерного ограждения, монтажу кабельных линий опор освещения, строительная готовность 76%.



Параллельно с дорогой завершится строительство крупной АЗС в районе населенного пункта Большие Кайбицы, где все желающие смогут отдохнуть, перекусить и заправиться.



В сентябре этого года по скоростной трассе пользователи смогут доехать от Москвы до Арзамаса (протяженность более 415 км), а в декабре до столицы Республики Татарстан – Казани. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».