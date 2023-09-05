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АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" присоединился к Национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости"

5 сентября 2023, 15:30 428 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
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5 июня стартовала 49 волна по подготовке Инструкторов по Бережливому производству (ИБП) предприятий – участников национального проекта «Производительность труда».

Специалисты АО «НП»ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» стали участниками нацпроекта «Производительность труда» и прошли практическое обучение инструментам и методикам бережливого производства, направленных на формирование культуры непрерывных улучшений на предприятии.

Кандидаты в ИБП прошли следующие этапы: 1 этап - онлайн-вебинары по инструментам бережливого производства; 2 этап - проведение тренингов; 3 этап - сертификация. Благодаря курсу, через два месяца, у предприятия появились собственные ресурс для обучения сотрудников.

Совместная работа с экспертами ФЦК позволила заложить фундамент непрерывных улучшений, а также повысить производительность труда на участках производства КПП. Знания и навыки, полученные на тренингах по бережливому производству помогают продолжить внедрение инструментов. В процессе обучения, нашими сотрудниками выявлены потери и области для улучшений, которые в привычном повседневном ритме не замечались. Системный методический подход, богатый практический опыт по внедрению изменений и "незамыленный" взгляд со стороны позволили реализовать проект по улучшениям максимально эффективно.

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Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, НАЦПРОЕКТ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Отрасль: Кабельная промышленность 
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