5 июня стартовала 49 волна по подготовке Инструкторов по Бережливому производству (ИБП) предприятий – участников национального проекта «Производительность труда».

Специалисты АО «НП»ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» стали участниками нацпроекта «Производительность труда» и прошли практическое обучение инструментам и методикам бережливого производства, направленных на формирование культуры непрерывных улучшений на предприятии.

Кандидаты в ИБП прошли следующие этапы: 1 этап - онлайн-вебинары по инструментам бережливого производства; 2 этап - проведение тренингов; 3 этап - сертификация. Благодаря курсу, через два месяца, у предприятия появились собственные ресурс для обучения сотрудников.

Совместная работа с экспертами ФЦК позволила заложить фундамент непрерывных улучшений, а также повысить производительность труда на участках производства КПП. Знания и навыки, полученные на тренингах по бережливому производству помогают продолжить внедрение инструментов. В процессе обучения, нашими сотрудниками выявлены потери и области для улучшений, которые в привычном повседневном ритме не замечались. Системный методический подход, богатый практический опыт по внедрению изменений и "незамыленный" взгляд со стороны позволили реализовать проект по улучшениям максимально эффективно.