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Президиум Научно-технического совета ПАО "Россети" обсудил внедрение цифровых решений и перспективы применения гибридных передач постоянного тока

5 сентября 2023, 16:30 368 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО "Россети"

Центральной темой заседания стало развитие в России интеллектуальных распределительных энергосистем в рамках направления «Энерджинет» Национальной технологической инициативы. Рассматривались ключевые этапы реализации проектов «Цифровой РЭС», «Автоматизированный гибридный энергокомплекс», «Система интеллектуального потребления», «Платформы сервисов для агрегаторов, локальных рынков и сообществ», «Мобильные источники энергии на базе аккумуляторов и водородных топливных элементов».

В мероприятии приняли участие Председатель Совета - ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев и Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов.

Также Президиум Совета обсудил примеры и эффекты применения гибридных передач постоянного тока. Отдельно рассмотрены отечественные разработки, которые можно использовать как основы для создания гибридных систем постоянного тока: реализованные проекты по внедрению модульного преобразовательного устройства 10 МВАр на ПС 220 кВ «Жирекен», преобразовательного оборудования для ПС 400 кВ Выборгская, а также реализуемая в настоящее время передача постоянного тока 20 кВ со сверхпроводящим высокотемпературным кабелем 2500 метров 50 МВт в Санкт-Петербурге ПС Центральная 330 кВ – ПС РП-9 220 кВ».

В завершении рассмотрено технико-экономическое сравнение вариантов электроснабжения на переменном и постоянном токе Соловецкого архипелага. По расчетам капитальных затрат экономически обоснованным определено применение постоянного тока. При этом окончательное решение о экономической эффективности будет принято после расчета полного объема затрат на всем жизненном цикле передач электрической энергии переменным и постоянным током с учетом эксплуатационных затрат.

Евгений Ляпунов отметил важную роль НТС в формировании и реализации инновационной политики Группы «Россети», сфокусированности на передовых решениях, которые могут повысить надежность и качество электроснабжения потребителей.

Научно-технический совет – совещательный коллегиальный орган ПАО «Россети». Помимо руководителей и экспертов компании, в его состав входят представители Минэнерго России, Российской академии наук, ведущих исследовательских, проектных и образовательных организаций.

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Метки: РОССЕТИ, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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