Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл заседание совета директоров АО «Корпорация “Туризм.РФ”». На нём рассмотрели мастер-планы развития туристических территорий в Сахалинской и Иркутской областях, Алтайском крае и Республике Татарстан.

«Одобренные сегодня проекты помогут в решении задачи, поставленной Президентом, по ускоренному созданию туристической инфраструктуры. Их реализация позволит создать в Татарстане, Алтайском крае, Иркутской и Сахалинской областях более 8,5 тыс. комфортных номеров и свыше 10 тыс. новых рабочих мест. Благодаря этому вырастет турпоток – по предварительным расчётам, к 2030 году число туристов, выбравших для отдыха эти направления, может составить 2,3 млн человек», – отметил вице-премьер.

Генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов рассказал, что по итогам утверждения мастер-планов инвесторы смогут приступить к реализации проектов.

«Одной из задач корпорации является мастер-планирование территорий. Мы приняли решение на основе разрабатываемых мастер-планов сформировать для рынка понятный продукт – инвестиционные лоты, которые мы будем предлагать инвесторам. Лоты будут включать необходимый набор документов, позволяющих немедленно приступить к реализации проекта, а также содержать предложения по гостиничным объектам с продуманной инфраструктурой для отдыха, и всё это будет являться частью комплексного развития всего курорта на основе единых требований и стандартов», – подчеркнул Сергей Суханов.

Совместная работа регионов и корпорации «Туризм.РФ» по разработке мастер-планов включала обсуждение вариантов архитектурно-планировочных решений, оценку потенциала и рельефа участков для предварительного определения вариантов привязки объектов к земельным участкам, проведение маркетинговых исследований и формирование туристических продуктов. В ходе создания проектов были разработаны новые названия туристических территорий.

В рамках развития курорта «Долина Айна» на территории 101,3 га планируется создать 18 объектов туристической инфраструктуры, общая вместимость составит 2,6 тыс. номеров. Проект будет реализовываться поэтапно, первый туристический объект будет сдан в 2027 году.

«Утверждение мастер-плана развития территории “Долина Айна” – это важный этап в развитии одного из лучших всесезонных курортов в России, который в будущем поспособствует увеличению общей протяжённости трасс до 80 км. “Долина Айна” станет современным курортом мирового уровня с развитой гостиничной инфраструктурой и широким спектром возможностей для активного отдыха. Важно, что они будут круглогодичные», – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Уникальный всесезонный курорт «Байкальская слобода» будет создан на берегу Ангары. На территории 330 га построят гостиницы на 3,5 тыс. номеров, а также развлекательные объекты, экопарк и инфраструктуру для пляжного отдыха и зимнего спорта. Первые гости смогут посетить курорт в 2027 году.

«Реализованная концепция мастер-плана туристической территории “Байкальская слобода”, расположенной в 40 км от Иркутска и в 20 км от озера Байкал, позволит создать курорт с размещением туристических комплексов, кемпингов, туристических парков, яхтенных марин и иных объектов, что повысит уровень туристической привлекательности региона», – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В Алтайском крае по итогам мастер-планирования туристической территории «Белокуриха горная» появится круглогодичный бальнеологический курорт для отдыха и лечения с собственной магистральной системой подачи минеральной воды. На площади 49,3 га предполагается возвести шесть гостиниц и санаториев различных категорий с общим номерным фондом 1160 номеров. В структуре курорта будут представлены лечебно-оздоровительные, акватермальные центры, многофункциональные залы, спортивные и детские площадки и ресторанные комплексы.

«Развитие туристической территории “Белокуриха горная” сегодня является одной из стратегических задач в сфере туризма Алтайского края. Общий объём вложений в развитие территории оценивается в 17,6 млрд рублей. Новый курорт сможет принимать более 3 тысяч отдыхающих единовременно, а в год в “Белокурихе горной” смогут отдыхать 235 тысяч человек. Немаловажен и социально-экономический эффект: будет создано более 1,6 тыс. рабочих мест, существенно вырастут налоговые поступления», – подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Будущий курорт «Казань марина» станет новым туристическим магнитом в Татарстане и первым построенным как минимум за последние 30 лет туристическим центром с мариной полного цикла на Волге. На площади 72,8 га планируется возвести девять гостиничных объектов различных категорий с номерным фондом 1250 номеров. Марина станет одним из центров межрегионального туристического маршрута «Великий Волжский путь», проходящего по территории Приволжского федерального округа в зоне исторической северной части Великого шёлкового пути.

В заседании, которое прошло в Координационном центре Правительства, также приняли участие Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, заместитель Министра финансов Павел Кадочников, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий Гордеев, заместитель Министра экономического развития Дмитрий Вахруков, генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив» Светлана Чупшева.

По итогам заседания совет директоров принял мастер-планы развития туристических территорий. Следующим этапом станет работа с инвесторами и создание специальных проектных компаний для строительства объектов туристической инфраструктуры.