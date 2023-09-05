Энергетики Айхальского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в группу «РусГидро») готовят оборудование подстанций к работе в условиях осенне-зимнего периода.

Особое внимание энергетики уделяют электроснабжению социально-значимых объектов – медицинских и детских образовательных учреждений, теплопунктов и котельных в г. Удачный и п. Айхал. Для этого на сегодняшний день полностью завершены работы на подстанциях 220 кВ «Айхал», «ГПП-6», 110 кВ «ЦЭК» и «Удачная».

Кроме того, на подстанциях «Айхал» и «ГПП-6» выполнены капитальные ремонты высоковольтных выключателей и разъединителей 110 кВ с заменой опорной фарфоровой изоляции на более современную, износостойкую – полимерную. Проведены текущие ремонты трансформаторов, выключателей, коммутационных аппаратов, техническое обслуживание вспомогательного электрооборудования.

В сентябре 2023 года планируются ремонты трансформаторов с заменой высоковольтных вводов 110 кВ и высоковольтных выключателей на подстанциях 110 кВ «Алмаз» и «Тепловая», находящихся на промышленной площадке алмазоносного карьера «Юбилейный». Так же на ПС 110 кВ «Тепловая» энергетики заменят аккумуляторную батарею, на подстанции 110 кВ «Рудник Удачный» проведут ремонт элегазового оборудования КРУЭ-110 кВ.