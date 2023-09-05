Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Энергетики готовят подстанции к работе в период низких температур

5 сентября 2023, 17:00 365 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Якутскэнерго
Авторы и источники / Правообладателям

Энергетики Айхальского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в группу «РусГидро») готовят оборудование подстанций к работе в условиях осенне-зимнего периода. 

Особое внимание энергетики уделяют электроснабжению социально-значимых объектов – медицинских и детских образовательных учреждений, теплопунктов и котельных в г. Удачный и п. Айхал. Для этого на сегодняшний день полностью завершены работы на подстанциях 220 кВ «Айхал», «ГПП-6», 110 кВ «ЦЭК» и «Удачная». 

Кроме того, на подстанциях «Айхал» и «ГПП-6» выполнены капитальные ремонты высоковольтных выключателей и разъединителей 110 кВ с заменой опорной фарфоровой изоляции на более современную, износостойкую – полимерную. Проведены текущие ремонты трансформаторов, выключателей, коммутационных аппаратов, техническое обслуживание вспомогательного электрооборудования. 

В сентябре 2023 года планируются ремонты трансформаторов с заменой высоковольтных вводов 110 кВ и высоковольтных выключателей на подстанциях 110 кВ «Алмаз» и «Тепловая», находящихся на промышленной площадке алмазоносного карьера «Юбилейный». Так же на ПС 110 кВ «Тепловая» энергетики заменят аккумуляторную батарею, на подстанции 110 кВ «Рудник Удачный» проведут ремонт элегазового оборудования КРУЭ-110 кВ. 

«Айхал и Удачный – самые северные точки Западного энергорайона, крайне важно вовремя провести подготовку электросетевого хозяйства к периоду низких температур. Сегодня ремонтная программа реализуется персоналом Айхальского РЭС в соответствии с планом-графиком и будет завершена в положенный срок», –комментирует и. о. директора – главный инженер ЗЭС Алексей Аникин

Обсудить на форуме
Метки: ЯКУТСКЭНЕРГО, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
05.09.2023
Wildberries построит логистический центр в Кузбассе
05.09.2023
Президиум Научно-технического совета ПАО "Россети" обсудил внедрение цифровых решений и перспективы применения гибридных передач постоянного тока
05.09.2023
Участники рынка медного и латунного проката через месяц встретятся в Орле
13.11.2018
Полимеры с высокими эксплуатационными характеристиками
05.09.2023
"Ростелеком" в Арктике: Анабарский улус стал первым полностью охваченным оптическими линиями арктическим районом Якутии
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно