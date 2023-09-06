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Губернатору Иркутской области представили статус работ по строительству ГОКа "Светловский"

6 сентября 2023, 15:45 382 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Интернет-портал Правительства Иркутской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: irkobl.ru

Фото: irkobl.ru

5 сентября в Москве состоялась встреча Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и руководства GV Gold. Стороны обсудили статус инвестиционного проекта по строительству на территории Бодайбинского района ГОКа «Светловский», а также возможные меры региональной поддержки по созданию инфраструктурных объектов и дальнейшее сотрудничество в области социально-экономического развития Приангарья.  

Компания планирует осуществить технический запуск ГОКа «Светловский» и получить первое золото к 2025 году. Предприятие будет перерабатывать до 3,5 млн тонн руды в год и производить до 3,1 тонны золота после выхода фабрики на проектную мощность.

Губернатор отметил важность запуска нового предприятия, отметив, что ПАО «Высочайший» (GV Gold) встречает 25-летний юбилей серьезными достижениями.

- Реализация проекта по строительству ГОКа «Светловский» станет новым этапом развития не только группы компаний GV Gold, но и всего Бодайбинского района Иркутской области. Запуск нового предприятия позволит создать до 1000 новых рабочих мест, увеличит объем закупок у местного населения, а также будет способствовать перспективному развитию региона, - сказал Игорь Кобзев.

С начала года предприятие получило положительные заключения экспертиз проектной документации на объекты строительства и разрешения на строительство. На площадку доставлено крупное горнообогатительное оборудование для будущей золотоизвлекательной фабрики. В настоящее время идет строительство современного вахтового поселка и основных объектов золотоперерабатывающего комплекса, проведена мобильная связь.

Стороны также обсудили возможность государственной поддержки для дальнейшего развития объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта и социально-экономического развития ближайших поселков Светлый и Кропоткин. Реализация проекта по строительству ГОКа «Светловский» ведется с учетом интересов местного населения, способствует повышению качества жизни и улучшению инфраструктуры Бодайбинского района.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ГОК СВЕТЛОВСКИЙ
Отрасль: Горнодобывающая промышленность Строительство 

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