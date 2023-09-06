Индийские инвесторы готовы построить фармзавод на Ставрополье

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочее совещание с представителями индийской компании «AJ Trust Educational Consultancy» («Эй-Джей Траст Эдьюкейшионел Консультанси») по вопросу создания в Ставропольском крае нового производства лекарственных препаратов. С такой инициативой выступили индийские инвесторы.

Речь идет о выпуске медикаментов, которые смогут заместить ряд марок медпрепаратов, производители которых покинули российский рынок. Глава края подтвердил заинтересованность в оперативном налаживании такого производства. Новый завод может разместиться в Невинномысске.

Сопровождение запуску проекта готовы оказать Минэкономразвития края и местные власти. Уже есть подходящий земельный участок, обеспеченный необходимой инженерной инфраструктурой. Есть и решение кадрового вопроса: региональные вузы и ссузы выпускают достаточное количество специалистов, которые смогут работать на новом фармзаводе.

Со своей стороны, индийские инвесторы отметили, что считают Ставропольский край приоритетной площадкой для реализации этого проекта в силу благоприятного климата, особенностей логистики и открытости к инвестициям.

Справочно: Индия является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Ставропольского края. Товарооборот в последние годы стабильно превышает 30 млн долларов в год. Ставропольский край экспортирует удобрения, шерсть, а также растительное масло, пшеницу. В текущем году впервые осуществлена поставка минеральной воды. Основной объем импорта приходится на фармацевтическую продукцию, продукты неорганической химии и керамические изделия. По оценкам специалистов, перспективными направлениями для сотрудничества Ставрополья с индийскими партнерами в нынешних условиях может стать взаимодействие в области фармацевтики и производстве органических удобрений.