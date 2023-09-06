Собянин открыл станции метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково"

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение на участке «Рассказовка» – «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро.

«Мы проделали колоссальную работу. Завершено строительство одной из самых протяженных линий метро – Солнцевской ветки от «Делового центра» до «Аэропорта Внуково». Для этого пришлось пройти 70 километров тоннелей, одни из самых глубоких станций в районе «Парка Победы». Построено 14 станций метро. Сегодня запускаем последние две – «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Таким образом, от «Делового центра» до одного из крупнейших аэропортов нашей страны – 40 минут. Это уникальная ветка, которая соединяет центр города и действующий аэропорт», – сказал Сергей Собянин на церемонии открытия, передает портал mos.ru.

В шаговой доступности от Солнцевской линии живут около полутора миллионов человек. «Это трудная, сложная, но очень востребованная линия метро», – отметил мэр Москвы.

На одном из первых поездов он проехал от «Пыхтина» до «Аэропорта Внуково», поблагодарил за работу метростроевцев и пообщался с пилотами и стюардами аэропорта Внуково. Они отметили, что теперь на работу будут ездить только на метро, потому что это позволяет точно рассчитать время в пути. А их пассажиры благодаря новой линии перестанут опаздывать на рейсы.

«Линия одна, она прямая до «Делового центра», но пересекается со множеством других веток: с Большой кольцевой линией, с Московским центральным кольцом. По сути дела, соединяет всю центральную часть Москвы, так что можно до любой точки добраться», – подчеркнул Собянин.

На конечной станции он встретился с пассажирами и поздравил их с открытием новых станций.

«У вас и аэроэкспресс здесь есть, рядом МЦД-4 открывается – наземное метро на станции Внуково, это две остановки наземного транспорта отсюда, и метро», — сказал мэр.

Он добавил, что четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) откроют уже на этой неделе. С его помощью до центра города можно будет добраться за полчаса.

Строительство участка Солнцевской линии метро длиной 4,9 км с двумя станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» началось в октябре 2019 года и завершено в сентябре 2023-го.

Проходка тоннелей была выполнена по традиционной для Московского метрополитена технологии с устройством двух однопутных тоннелей диаметром шесть метров. От станции «Рассказовка» до станции «Пыхтино» тоннели сооружались закрытым способом. На участке от «Пыхтино» до станции «Аэропорт Внуково» поезда выходят на поверхность, проезжают по метромосту над рекой Ликова длиной 460 метров и снова уходят под землю.

Пассажиров по линии перевозят современные составы серии 81-760 «Ока», оснащенные климатическими системами с функцией обеззараживания воздуха. Составы обслуживаются электродепо «Солнцево».

«Пыхтино» и «Аэропорт Внуково», как и все новые станции московского метро, оборудованы современными пассажирскими сервисами по стандартам Московского транспорта. Установлены удобные турникеты с функцией оплаты проезда банковской картой и по биометрии, автоматы по продаже билетов и понятная навигация в едином стиле. На новых станциях можно воспользоваться услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров.

По окончании строительства участка «Рассказовка – Аэропорт Внуково» длина желтой ветки превысила 30 км, сейчас здесь 14 станции.

Продление Солнцевской линии метро от станции «Рассказовка» до аэропорта Внуково позволит:

улучшить условия транспортного обслуживания порядка 350 тыс. жителей и работающих существующей и перспективной застройки в районе Внуково и пос. Внуковское, Марушкинское, Филимонковское. С открытием новых станций пассажиры будут экономить до часа в пути в день;

повысить качество транспортного обслуживания пассажиров аэропорта Внуково, который занимает 4 место в России по количеству обслуживаемых пассажиров (по прогнозу на 2023 год – 14,5 млн человек). Время в пути из аэропорта в город сократится почти в два раза: до метро «Мичуринский проспект» – с 37 до 23 минут, до «Делового центра» – с 70 до 40 минут и т.д.;

предоставить авиапассажирам, встречающим и провожающим возможность более широкого выбора оптимальных маршрутов для поездки в аэропорт с использованием разных видов транспорта – метро, Аэроэкспресса, автобуса/электробуса, такси, каршеринга или личной машины;

разгрузить прилегающие автомагистрали – Киевское шоссе (до 5%) и Боровское шоссе (до 12%);

разгрузить станцию «Рассказовка» Солнцевской линии до 25%, а «Саларьево» Сокольнической линии метро – до 15%.

Станция «Пыхтино» расположена в поселении Внуковское вдоль Боровского шоссе рядом с деревней Пыхтино и ЖК «Солнцево Парк». Она мелкого заложения, имеет один наземный вестибюль. Из-за сложного рельефа местности особенность «Пыхтино» – разные путевые стены – одна глухая, как на большинстве станций подземки, а другая с панорамным остеклением.

Лейтмотивом архитектурно-художественного решения станции стала авиационная тематика, что объясняется близостью к аэропорту и улицам, носящим имена известных отечественных летчиков и авиаконструкторов.

Глухую путевую стену украсили изображения знаменитых отечественных летательных аппаратов, расположенные в хронологическом порядке – от исторических винтовых до современных реактивных самолетов.

На потолке размещены световые конструкции в виде цилиндров-турбин, а над наклонным ходом эскалатора в окружении концентрически расходящихся алюминиевых панелей размещена модель самолета Ту-144.

Полы и стены отделаны светло-серым гранитом с черным габбро. На платформенной части установлены алюминиевые сотовые панели цвета Rust Patina (эффект старого железа и металла), а на потолке – гнутые элементы световой конструкции из сотовых панелей с поверхностью под нержавеющую сталь.

С открытием станции «Пыхтино» 15 тыс. жителей нового микрорайона «Солнцево-Парк» получили метро в пешей доступности: дорога до метро сократится с 15 минут на наземном городском транспорте до пяти минут пешком.

Ожидается, что станцией Пыхтино» будут пользоваться порядка 11 тыс. пассажиров в сутки. К 2030 году прогнозируется рост пассажиропотока в два раза – до 22 тыс. человек.

Пассажиры могут добраться до Большой кольцевой линии метро (БКЛ) всего за 20 минут. Раньше дорога с использованием наземного городского транспорта занимала гораздо больше времени. Путь до «Делового центра» сократился до 37 минут.

В 2023-2024 годах будет проведено благоустройство прилегающей территории, включая улицы Лётчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова, Проектируемые проезды №7653 и №7654, участки улицы Лётчика Грицевца и Боровского шоссе.

Для улучшения транспортной и пешеходной доступности обновят покрытия тротуаров и проезжую часть, установят остановочные павильоны и контрастное освещение на переходах, организуют парковки, разместят новые фонари, лавочки и урны. На улице Лётчика Ульянина обустроят скейт-парк и площадку для выгула собак.

Станция «Аэропорт Внуково» интегрирована в инфраструктуру международного аэропорта Внуково им. Туполева, расположенного в одноименном районе на западе Москвы.

Станция представляет собой многоуровневое сооружение, включающее платформенную часть, подземный вестибюль, технологические помещения и тягово-понизительную подстанцию.

Через подземный переход станция имеет выходы в Терминал А аэропорта, подземный терминал Аэроэкспресса, на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице.

Художественное оформление станции посвящено гражданским самолетам конструкторского бюро Туполева, имя которого носит аэропорт. Композиция «Гражданские самолеты КБ Туполева и их создатели», выполненная в технике цифровой печати, размещается на путевых стенах и торцевой стене станции.

Ожидается, что станцией «Аэропорт Внуково» будут пользоваться свыше 22 тыс. пассажиров в сутки. К 2030 году прогнозируется рост пассажиропотока почти в 1,5 раза – до 31 тыс. пассажиров в сутки.

Концепция благоустройства прилегающей территории включает озеленение, гранитное мощение и укладку нового асфальтового покрытия.