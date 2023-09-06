В Челябинской области появится новый цинковый завод

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) строится новый завод по производству цинка. Об этом в ходе «Большой редакции» ИД «Гранада-Пресс» заявил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий.

«И цветная, и черная металлургия в регионе на подъеме. В Верхнем Уфалее ведется строительство нового цинкового завода», — заявил Рыжий.

По словам министра, ни грамма цинка, производимого в России, не продается за границу — весь его объем востребован на внутреннем рынке. На сегодняшний момент более 60 процентов российского цинка производится в Челябинской области.