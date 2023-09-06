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В Челябинской области появится новый цинковый завод

6 сентября 2023, 14:15 450 Время чтения ≈ < минуты
Источник: URA.RU
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Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) строится новый завод по производству цинка. Об этом в ходе «Большой редакции» ИД «Гранада-Пресс» заявил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий.

«И цветная, и черная металлургия в регионе на подъеме. В Верхнем Уфалее ведется строительство нового цинкового завода», — заявил Рыжий.

По словам министра, ни грамма цинка, производимого в России, не продается за границу — весь его объем востребован на внутреннем рынке. На сегодняшний момент более 60 процентов российского цинка производится в Челябинской области.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ПРОИЗВОДСТВО, ЦИНК
Отрасль: Строительство Металлургия 

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