В Подмосковье построят новый индустриальный парк

Корпорация развития Московской области в ближайшее время приступит к строительству государственного индустриального парка в городском округе Жуковский. Всю необходимую инженерно-транспортную инфраструктуру в индустриальном парке «Жуковский» планируют запустить в IV квартале 2025 года.

«На территории индустриального парка будет построено более 1 млн кв.м различных объектов. Совокупный объем инвестиций в реализацию проектов на территории «Жуковского» может составить более 40 млрд рублей, что позволит создать порядка 6 тысячи рабочих мест для жителей городского округа Жуковский и соседних муниципалитетов», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новый индустриальный парк площадью 233 га будет расположен к юго-востоку от Москвы, всего в 24 км от МКАД и в черте городского округа Жуковский. В непосредственной близости - железная дорога, Новорязанское шоссе и международный аэропорт «Жуковский». Индустриальный парк будет оснащен всей необходимой инженерно-транспортной инфраструктурой - водозаборным узлом, комплексом очистных сооружений, новыми дорогами и транспортными развязками. Особое внимание будет уделено благоустройству территории и озеленению индустриального парка.

«Транспортной инфраструктурой, которая будет построена в индустриальном парке смогут пользоваться не только резиденты парка, но и жители ближайших населенных пунктов. «Жуковский» станет одним из современных индустриальных парков на территории Московской области. Помимо крупных производств там смогут разместиться и предприятия малого и среднего бизнеса. Учитывая, что городской округ является центром научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в авиационной промышленности и связанных с ней отраслях радиоэлектроники и приборостроения, в индустриальном парке могут быть сконцентрированы высокотехнологичные производства, у которых не будет проблем с квалифицированными специалистами - в городе развита система высшего и среднего образования» – отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Помимо промышленных предприятий на территории «Жуковского» будут организованы пространства для магазинов, развлекательно-досуговых мероприятий и парковая зона, доступные для жителей Жуковского. Так, например, один из инвесторов, холдинг «Строительный альянс», который инвестирует более 10 млрд рублей в строительство новой площадки в формате «Подмосковье индастриал», планирует создать уникальную коллаборацию индустриальной недвижимости и городского пространства. Сопровождать проекты от момента выбора земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию будет Корпорация развития Московской области.