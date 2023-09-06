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В Татарстане одобрили девять новых инвестпроектов на 43,4 млрд рублей

6 сентября 2023, 15:00 416 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Девять новых инвестпроектов на 43,4 млрд рублей были рассмотрены в среду на заседании инвестиционного совета Татарстана. Об этом журналистам сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина по итогам заседания.

"Сегодня мы на инвестиционном совете Республики Татарстан рассмотрели девять инвестиционных проектов. Общий объем заявленных инвестиций составляет 43 млрд 435 млн рублей", - сказала Минуллина.

Общее количество новых рабочих мест, созданных после реализации проектов, составит порядка 3 тыс.

Самым крупным проектом, стоимость которого оценивается почти в 29 млрд рублей, станет строительство многофункционального комплекса с гостиницей и конгресс-центром на территории набережной реки Казанки.

Также в число одобренных проектов вошли проект "Татнефти" по строительству киноконцертного зала в Альметьевске, проект строительства завода по производству техники для активного отдыха и спорта, проект создания производства полного цикла компонентов эндопротезов тазобедренных суставов. 

 
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Метки: ТАТАРСТАН, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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